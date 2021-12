1982 war der blaue WSB-Salonwagen ausrangiert worden, 2012 hat ihn die Recycling-Familie Bertschi vor der Verschrottung gerettet. Und jetzt kann ihm der Verein Pro Salonwagen WSB neues Leben einhauchen: Das Geld für die Instandstellung ist zusammen. Am 23. Dezember kommt der Triebwagen in die Werkstätten in Schöftland.