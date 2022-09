Reinach Vier «Eidgenossen» wollen Muni «Honduras» Das 55. Homberg-Schwinget am Sonntag kommt mit einer attraktiven Besetzung daher: Unter anderem steigt Nick Alpiger, Zweitklassierter am «Eidgenössischen» in Pratteln, ins Sägemehl.

Geschichtsträchtiges Schwingerbild: 2017 gewann Nick Alpiger (oben) den Schlussgang auf dem Homberg gegen seinen Lenzburger Klubkollegen Mario Thürig und leitete damit eine neue Ära ein. Wolfgang Rytz / Aargauer Zeitung

Der 55. Homberg-Schwinget an diesem Sonntag auf der Wiese beim Berggasthof verspricht Spannung auf hohem Niveau. Auf der Meldeliste mit 64 Schwingern befinden sich vier «Eidgenossen». Schon ab 8.30 Uhr steigen 160 Jungschwinger in die vier Sägemehlringe.

Der Sieg am Homberg-Schwinget ob Reinach hat einen hohen Stellenwert, wie ein Blick auf die Siegerliste zeigt. Seit zehn Jahren ging immer ein eidgenössischer Kranzschwinger als Tagessieger hervor. Die letzten zwei Sieger, die beiden Freiämter Andreas Döbeli und Joel Strebel, treten in diesem Jahr nicht an. Stattdessen gehört die Favoritenrolle zwei früheren Siegern: Der Lenzburger Nick Alpiger, Zweitklassierter am «Eidgenössischen» in Pratteln, gewann 2015 und 2017 auf dem Homberg. Marcel Bieri, der Gast vom Zuger Schwingklub Ägerital, beanspruchte vor vier Jahren den Lebendpreis für sich.

Tobias Widmers offene Rechnung

Diesen beiden «Bösen» stellen sich der Zofinger Patrick Räbmatter und der Aarauer «Neueidgenosse» Tobias Widmer gegenüber. Angesichts dieses namhaften Quartetts ist ein spannender Kampf um den Siegerpreis, den Redholstein-Muni «Honduras» vom Menziker Kasernhof, garantiert. Tobias Widmer hat diesbezüglich noch eine Rechnung offen. 2018 verlor der Aarauer Leader auf dem Homberg den Schlussgang gegen den Zuger Gast Marcel Bieri. Kommt es an diesem Sonntag zur grossen Revanche? Oder setzt Nick Alpiger seinen Höhenflug vom letzten Wochenende fort?

Gewichtiger Herausforderer

Eine starke Delegation entsendet der Schwingklub Aarau. Nebst Tobias Widmer gilt es vor allem den 160-kg-Brocken Tiago Vieira zu beachten. Aber auch der Attelwiler Kaj Hügli sowie die Zwillinge Jan und Tim Roth und Oliver Hermann kommen für einen Spitzenplatz am 55. Homberg-Schwinget in Frage. Alle zeigten am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln eine starke Leistung. So schrammte Hermann nur einen Viertelpunkt am Eichenlaub vorbei.

Vom gastgebenden Schwingklub Kreis Kulm ist der in Reinach aufgewachsene Matthias Furrer eingeschrieben. Noch ungewiss ist der Start eines anderen Reinachers: Marc Geissmann laboriert an einer Verletzung.

Wieder 1000 Zuschauer erwartet

Der Kulmer Vereinspräsident und OK-Präsident André Bergmann rechnet wie im Vorjahr, als coronabedingt nicht mehr als 1000 Zuschauer zugelassen werden konnten, mit einem Grossaufmarsch in diesem Rahmen. Am Sonntag stehen schon ab 8.30 Uhr 160 Jungschwinger im Einsatz. Um 12 Uhr nehmen die Aktiven ihren Wettkampf auf den vier Sägemehlringen im idyllischen Baumgarten beim Berggasthof in Angriff. Nebst Schwingern aus der Nordwestschweiz geniessen die Innerschweizer Gastklubs Surental und Ägerital Gastrecht.

Traditionell kommt am Homberg-Schwinget auch die volkstümliche Unterhaltung nicht zu kurz. In diesem Jahr spielen im Pamo-Festzelt das Schwyzerörgelitrio Betschart aus dem Freiamt und auf dem Schwingplatz die Alphorngruppe Leutwil. Der Schwingklub Kreis Kulm steht ab Donnerstag mit einem Grossaufgebot von rund 80 Helfern im Einsatz, um einen reibungslosen 55. Homberg-Schwinget zu garantieren.