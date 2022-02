Reinach Nach Aarau geht der Kahlschlag weiter: Reinacher Vögele-Shoes-Filiale schliesst Erst im Januar verkündete Vögele-Shoes-CEO Max Bertschinger das Aus für die Filiale in Aarau. Keinen Monat später folgt schon die nächste Schliessung: Die Filiale im Reinacher Migros-Einkaufscenter macht Anfang Juni dicht.

Das Vögele-Shoes-Logo wird nach dem Umbau des Migros-Einkaufscenters in Reinach nicht mehr zu sehen sein. Pascal Bruhin

Es ist noch keinen Monat her, dass Vögele-Shoes-CEO Max Bertschinger in der «Aargauer Zeitung» verkündete, dass die Filiale an der Bahnhofstrasse in Aarau per Ende März 2022 schliessen wird. Grund dafür seien Uneinigkeiten über die Mietkonditionen. Gleichzeitig versicherte Bertschinger, dass die Filialen im Tivoli Spreitenbach, in Wohlen, Oftringen, Frick, Mellingen, Unterentfelden und eben Reinach erhalten bleiben.

Wo sich heute die Vögele-Shoes-Filiale befindet, wird nach dem Umbau Melectronics, der Elektronikhändler der Migros, einziehen. Pascal Bruhin

Fehlende Kunden: Pandemie sorgt für das Aus

Dort kommt nun aber alles anders: «Wir müssen unsere Präsenz in Reinach leider per 8. Juni 2022 aufgeben», schreibt Bertschinger jetzt auf Anfrage der AZ. «Bedauerlicherweise konnten wir keine entsprechende Lösung finden, die das Weiterbetreiben der Filiale ermöglicht.» Die Auswirkungen der länger als erwartet andauernden Pandemie und der damit zusammenhängende Rückgang der Kundenfrequenzen hätten zu diesem Entscheid beigetragen.

Vögele Shoes wird also nach dem anstehenden Umbau nicht mehr im Migros-Einkaufscenter zu finden sein. Und auch eine neue Filiale in Reinach werde vorläufig nicht eröffnet, so Bertschinger. Die Mitarbeitenden würden in einer der anderen Filialen weiterbeschäftigt. Sechs davon sind im Kanton Aargau dann noch übrig.