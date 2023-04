Reinach «Man darf es auch lustig haben»: Die 14. Wynaexpo ist eröffnet Am Donnerstagnachmittag öffnete die Wynaexpo in Reinach ihre Tore. Vor 40 Jahren gegründet, finden am Wochenende wieder bis zu 30'000 Menschen den Weg ins Reinacher Moos.

Am Donnerstagnachmittag öffnete die Wynaexpo in Reinach ihre Tore. Bild: Mathias Förster

Vier lange Jahre musste sich das Wynental gedulden, wegen Corona eines mehr als sonst. Doch nun ist es wieder soweit: Am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr öffnete die Wynaexpo ihre Tore zur 14. Ausgabe. Bis am 30. April dauert die Gewerbeausstellung im Reinacher Moos noch. Erwartet werden bis zu 30’000 Besucherinnen und Besucher.

Kurz vor der Türöffnung trafen sich die Organisatoren, Sponsoren, Behörden und Ausstellenden zur offiziellen Eröffnungsfeier. Moderiert von Urs Hofstetter (von Radio Argovia, das wie die Aargauer Zeitung zu CH Media gehört) und mit musikalischer Untermalung durch das Wynentaler Jugendblasorchester unter der Leitung von Ruedi Lehnherr.

Die Eröffnungsfeier der Wynaexpo 2023: Links steht Moderator Urs Hofstetter, rechts Dirigent Ruedi Lehnherr, dazwischen das Wynentaler Jugendblasorchester. Bild: Mathias Förster

Vorbereitungen ohne grössere Zwischenfälle

1983 fand die erste Wynaexpo statt, damals waren es noch 83 Aussteller. Vierzig Jahre später sind es auf 4000 Quadratmetern deren 170, sagt der Präsident des Organisationskomitees, Christian Schweizer, dazu ein «breit gefächertes kulinarisches Angebot» mit 14 Anbietern. Die Organisation sei schon eine Anstrengung, fügt Messe-Chef Matthias Haller an, man habe nun quasi zwei Wochen durchgearbeitet. Es falle aber schon vieles einfacher, da sie den Anlass bereits zum fünften Mal auf die Beine gestellt hätten. Kurz vor dem Startschuss um 16 Uhr überwog für beide denn auch die Vorfreude und die Erleichterung, dass die Vorbereitungen – abgesehen von einem kleinen Schwelbrand – ohne Zwischenfälle durchgeführt werden konnten.

Es ist die fünfte Wynaexpo, die Matthias Haller (l.) und Christian Schweizer organisiert haben. Ein Grund zum Anstossen. Bild: Mathias Förster

Ob die beiden Veranstalter auch die nächste Wynaexpo organisieren, lassen sowohl Haller wie auch Schweizer derzeit noch unkommentiert. Die nächste Ausgabe würde nach dem originalen Turnus, zu dem man nun zurückfinden will, übrigens 2026 stattfinden.

Neue Gastrohalle und zwei Themenbereiche

In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen, so Schweizer. Die Reithalle habe man zur «Gastrohalle» umfunktioniert, der wackligen Wetterprognose der nächsten Tage geschuldet: «So hat man es bei schlechtem Wetter gemütlich und warm, vielleicht bleiben die Leute so ein bisschen länger.» Neu sind auch die beiden Themenbereiche: Am Samstag gibt es eine Roadshow mit Unimog-Fahrzeugen, am Sonntag stellt der Luxus-Fahrzeughersteller Porsche einige Modelle aus. Haller: «Darum hoffen wir auf gutes Wetter, damit die schönen Fahrzeuge gezeigt werden können.»

Nicht nur die Veranstalter sind glücklich, dass die Wynaexpo wieder stattfinden kann, auch die Standortgemeinde Reinach freut sich, sagte Gemeindeammann Jules Giger in seiner Ansprache. Es sei eine Veranstaltung von regionaler Bedeutung: «Die Wynaexpo ist daher sehr wichtig für uns.» Nicht nur als Möglichkeit, sich zu präsentieren, sondern auch als Anlass für Unterhaltung und Geselligkeit: «Man darf es auch lustig haben, denn auch das bedeutet ‹miteinander›, und darum geht es an diesem Wochenende.» Ganz nach dem Wynaexpo-Motto «Zäme vorwärts».

Urs Eichenberger (Mitte) und Tamara Keller (rechts) repräsentierten die Hauptsponsorin der Wynaexpo, die Aargauische Kantonalbank. Bild: Mathias Förster

Auch die Aargauische Kantonalbank, die 2019 die damalige NAB (jetzt Credit Suisse) als Hauptsponsor abgelöst hatte, war an der Feier vertreten. Und zwar in Form des Leiters der Reinacher Geschäftsstelle, Urs Eichenberger, und seiner Nachfolgerin Tamara Keller. Nachfolgerin, denn sinnigerweise wird Eichenberger Ende April – also just zum Schluss der Wynaexpo – pensioniert. Weitere Gäste waren Herbert Huber, der Geschäftsführer von aargauSüd impuls, und Urban Müller, Verwaltungsratspräsident der Müller-Steinag- Gruppe (unter anderem Créabeton AG).