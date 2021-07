Reinach Inselschutzpfosten umgemäht und verschwunden: Audi-Fahrer gesucht Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken – die Kantonspolizei Aargau sucht den Lenker eines silbergrauen Audis älteren Jahrgangs.

Am Freitagmorgen, kurz vor Viertel vor acht, ist eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug von Aarau herkommend auf der Aarauerstrasse (Höhe Garage Brun) in einen Inselschutzpfosten gekracht.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Person weiter in Richtung Hochhauskreuzung. Auf der Unfallstelle blieben der Rückspiegel und diverse weitere Fahrzeugteile zurück, mindestens ein Reifen dürfte platt gewesen sein. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, handelt es sich um einen älteren silbergrauen Audi. Der Sachschaden an der Strasseninfrastruktur beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Kapo sucht Zeugen (Telefon 062 768 55 00).

