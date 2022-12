SRF-Sendung «Wenn ich etwas tue, dann mache ich es richtig»: Diese Reinacherin beerbt Ueli Schmezer beim «Kassensturz» Bettina Ramseier, Deutschlandkorrespondentin von SRF, hat diese Woche ihre neue Funktion angetreten: Als Nachfolgerin von Ueli Schmezer moderiert sie am Dienstag erstmals den «Kassensturz». Ein Porträt über eine Frau, die schon immer mehr wissen wollte: Bereits als Primarschülerin zog sie in Reinach durch das Quartier und interviewte ihre Nachbarn.

Exklusiv für Abonnenten

Die bisherige Deutschlandkorrespondentin von SRF und ab März neue Moderatorin vom «Kassensturz», Bettina Ramseier, ist ursprünglich aus Reinach. Sandra Ardizzone / WYS

Gestern Berlin, heute Zürich, gestern Ukraine-Krieg, heute Konsumentenschutz. Bettina Ramseier blinzelt in die Frühlingssonne, streckt den Rücken, die Nacht war kurz. Aber so geht das. Schlag auf Schlag, leg um den Schalter, so ist das Leben. Und genau so will sie es haben.

Bettina Ramseiers Gesicht kennt die halbe Nation. Als Deutschlandkorrespondentin von SRF war sie in den letzten dreieinhalb Jahren regelmässig aus Berlin zugeschaltet – zur besten Sendezeit. Doch im Sommer wird sie dieses Kapital schliessen und bereits diese Woche übernimmt sie zusätzlich eine neue Funktion: Bettina Ramseier (40) hat die Nachfolge von Ueli Schmezer als neue «Kassensturz»-Moderatorin angetreten.

Sie wird künftig Konsumentinnen zu ihrem Recht verhelfen und Wirtschaftsbossen auf den Schlips treten. Mit Anlauf, wenn’s sein muss und der Sache dient, da kennt sie kein Pardon. «Wenn ich etwas tue, dann mache ich es richtig. Ich kann nicht anders», sagt sie und lacht.

Am Dienstag ist Bettina Ramseier zum ersten Mal als "Kassensturz"-Moderatorin zu sehen. SRF/Oscar Alessio / Aargauer Zeitung

Im Studium merkte sie schnell, was ihre wahre Leidenschaft ist

Stochern, nachhaken, mehr wissen wollen; all das hat sich schon früh abgezeichnet – zumindest sieht es rückblickend so aus. Aufgewachsen ist Bettina Ramseier in Reinach, am Fuss des Hombergs, und schon als Primarschülerin sei sie mit dem Notizblock durchs Quartier gezogen und habe die Nachbarn interviewt. «Das hat mich schon immer fasziniert, aber welches Kind nicht?»

Während das Interesse am Journalismus in der Jugend nachliess, packte es sie 1998 wieder. Wegen des Swissair-Absturzes bei Halifax. Ramseier, später selbst Flight-Attendant bei der Swissair, war tief beeindruckt von Beatrice Tschanz, der damaligen Unternehmenssprecherin. Also begann sie ihr Studium an der ZHAW und merkte schnell: Nicht Unternehmenskommunikation war ihre Leidenschaft. Sondern Journalismus, die andere Seite.

Ihre Karriere begann sie bei Tele Züri, dann wechselte sie zum SRF, arbeitete als Wirtschaftsredaktorin für «Eco», die «Tagesschau» und «10 vor 10», ab 2015 als Produzentin. Bis sie im Herbst 2018 als Deutschlandkorrespondentin mitsamt ihrer Familie nach Berlin zog, als Nachfolgerin von Adrian Arnold. Eine zeitlich befristete Stelle. Das Rotationsprinzip ist ein Grundsatz bei SRF.

«In Berlin wartet keiner auf dich»

Berlin war streng, Berlin war rau. «Als Schweizer Journalistin ist man eine ganz kleine Nummer, da wartet keiner auf dich», sagt Bettina Ramseier. Ein Steilpass für sie, denn wer gehört werden will, muss auffallen. Und das kann sie. Ein bisschen frecher, ein Quäntchen mutiger sein als ihre Kollegen, die sich an die deutsche Hackordnung halten müssen.

Eine gute Erfahrung, dieses Berlin, lehrreich und stärkend sowieso – und trotz der geografischen Nähe in vielen Bereichen so ganz anders als die Schweiz. «In Berlin spürt man Europa so unmittelbar. Man ist mittendrin in der EU, bekommt so viel hautnah mit.»

Die Arbeit als Auslandkorrespondentin fordert viel, manchmal alles. Wachsamkeit rund um die Uhr, eigene Ideen, ständige Bereitschaft. «Ich bin nie ohne Schminkzeug und Blazer aus dem Haus», sagt sie. Und natürlich passierte das Unvorhergesehene oft im ungünstigsten Moment. In den Ferien. Oder wenn sie in Shorts und Turnschuhen irgendwo unterwegs war. So wie bei Olaf Scholz’ unerwarteter Bekanntgabe seiner Kanzlerkandidatur.

Die Jahre waren nahrhaft, die letzten Wochen und Monaten aber waren es ganz speziell. Da waren die furchtbaren Überschwemmungen im Juli, die Kanzlerwahl im September, Corona natürlich und jetzt, in diesen Tagen, der Krieg in der Ukraine. Letzteres habe sie zutiefst erschüttert, sagt sie, das Bewusstwerden, dass sich damit die gesamte Weltordnung verändere. Ereignisse, für die Journalisten leben, fürs Sortieren, fürs Aufklären, fürs Analysieren. «Das ist die Essenz des Jobs. Da werden ungeahnte Kräfte freigesetzt.»

«Man lässt viel zurück, aber nimmt auch viel mit»

Und jetzt der Bruch, just mitten in dieser Zeit, wer hätte es ahnen können. Noch fällt ihr das Aufhören schwer, das Zurücklassen eines kleinen, aber eingeschworenen Teams. Eine Veränderung ist eben immer beides, schmerzhaft wie freudig. «Es ist für alle Korrespondenten schwierig, ihren Platz nach vier Jahren wieder zu finden», sagt sie. «Man lässt viel zurück, aber nimmt auch viel mit.»

Und sie freut sie sich aufs Heimkommen. Die Natur habe ihr in Berlin gefehlt, da hallt das Aufwachsen am Hallwilersee nach, das Glücksgefühl beim Heuschreckenfangen in den hochstehenden Wiesen. «Vor allem freue ich mich auf die neue Herausforderung, auf das Moderieren, gemeinsam mit Kathrin Winzenried.» Da ist sie beim «Kassensturz» ganz bestimmt am rechten Ort. Hier kann sie ihr Naturell und ihre Stärken weiter ausleben. «Mich für andere einzusetzen, die Leute zu befähigen, mündige Entscheide zu treffen; das ist meine Lebensaufgabe», sagt sie und lacht. «Das passt.»