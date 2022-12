Reinach «Bau+Hobby» wird jetzt zu «Jumbo»: Was das für Kundschaft und Mitarbeitende heisst Im August letzten Jahres verkündete die Coop-Gruppe, dass nach der Übernahme aller 41 Baumärkte nicht der Name «Jumbo», sondern jener von Coop Bau+Hobby verschwinden werde. In Reinach liegt jetzt das Baugesuch für den Logowechsel auf.

Exklusiv für Abonnenten

Die Reinacher Filiale von Coop Bau+Hobby an der Europastrasse 7 wird bald zum Jumbo. Flurina Dünki

(11. März 2020)

Es ist ein unscheinbares Baugesuch, das derzeit in Reinach aufliegt. Dennoch läutet es den Beginn einer neuen Ära ein respektive das Ende einer alten. «Ersatz der bestehenden Werbeelemente», so der Titel. Uninteressant, wenn es sich dabei nicht um jene von Coop Bau+Hobby handeln würde. Denn Jumbo wird stattdessen bald an der Europastrasse 7 zu lesen sein.

Dass die Coop-Genossenschaft mit der Übernahme der heute 41 Filialen der traditionsreichen Jumbo-Kette zur klaren Nummer eins im Schweizer Baumarkt werden würde, war klar. Dass jedoch nicht der Name Jumbo, sondern jener von Coop Bau+Hobby mit damals 84 Filialen verschwinden würde, damit überraschte Philipp Wyss, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Ende August letzten Jahres in einer Medienmitteilung.

«Das Beste aus zwei Welten» – und dazu noch Superpunkte

Nun ist es also so weit. Der Markt in Reinach ist offenbar einer der schweizweit ersten, der sein Logo von orange auf blau wechselt. Kommunikationsleiter Daniel Hofmann relativiert aber auf Anfrage: «Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Filiale Reinach die erste sein wird.» Denn die Reihenfolge, welche Filiale wann dran ist, stehe noch nicht fest.

Wann genau die Filiale in Reinach zum Jumbo wird, dazu äussert sich Hofmann nicht. Jedoch versichert er, dass der Baumarkt auch während der baulichen Massnahmen geöffnet bleibt, denn «diese beschränken sich auf das Auswechseln der Markenlogos». Für die Kundinnen und Kunden ändert sich denn auch vorläufig wenig. Hofmann führt aus:

«Die Sortimentsharmonisierung wird mit grosser Sorgfalt vollzogen. Das dauert über den Namenswechsel hinaus.»

Jumbo setze aber künftig auf eine Kombination aus ihren bisherigen Marken und Eigenmarken. Diese würden ergänzt durch das Bau+Hobby-Sortiment im Bereich Garten, Grill, Freizeit und Basteln sowie durch die nachhaltigen Coop-Eigenmarken Oecoplan und Naturaplan. Es wird auch Pro-Specie-Rara-Artikel haben. «Das Beste aus zwei Welten», schwärmt der Kommunikationsleiter. So können die Kundinnen und Kunden etwa neu auch im Jumbo mit der Supercard Punkte sammeln.

Keine Entlassungen – alle Standorte werden weiter betrieben

Beschäftigt sind in der Filiale in Reinach 22 Personen. Zu Entlassungen komme es nicht, so Hofmann. Der Personalbestand bleibe künftig gleich. Entwarnung gibt es auch für die Mitarbeitenden aller anderen Coop-Bau+Hobby-Filialen: «Coop wird die Verkaufsstellen von Coop Bau+Hobby sowie alle Standorte von Jumbo vollumfänglich weiterführen und die Mitarbeitenden im Verkauf ebenfalls weiterbeschäftigen.»

Statt drei Jumbo-Filialen (Suhr, Schafisheim und Baden-Dättwil) wird es also künftig deren elf geben im Kanton Aargau (zusätzlich Reinach, Unterentfelden, Oftringen, Villmergen, Würenlingen, Wettingen, Frick, Kaiseraugst). Für die Aarauerinnen und Aarauer wird es dabei besonders feudal: Sie haben mit Suhr, Unterentfelden und Wöschnau SO bald in drei ihrer Nachbargemeinden einen Jumbo.