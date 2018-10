Etwas steif in der Hüfte, aber mit für das Alter immer noch bewundernswert voller Mähne rockten sie auf der Bühne, die Metal-Idole meiner Jugend. Solides Musikerhandwerk, abgeliefert von fünf Herren im besten Vorsorgealter, vor einem Publikum, welches die fehlende Energie zum Rumhopsen mit der Kaufkraft am Merchandise-Stand wettmachte.

Dr. Florian Riniker (41) arbeitet als Magen-Darm-Spezialist in Aarau und wohnt in Suhr.

Nun ja, es geht uns Schweizern ja auch blendend. Wir leben gesund und werden immer älter. Nach der Pensionierung bleibt noch viel Zeit für Reisen und Aktivitäten. Besuche im Spital, Beerdigungen, der Anblick eines Toten sind in der ersten Lebenshälfte eine absolute Seltenheit. Gebrechen und Tod werden immer seltener sichtbar. Dankbar und schon fast etwas demütig bin ich dank meines Berufes. Als Arzt erlebe und sehe ich täglich, dass der menschliche Körper ein Verschleissprodukt ist, ohne Garantieanspruch und mit einer limitierten Laufzeit. Auch mit der besten Medizin und strafferer Haut wird am Ende keiner Gevatter Tod ein Schnippchen schlagen können.

Bewusstsein für eigene Vergänglichkeit schärfen

Meiner Meinung nach wird die Tatsache, dass unsere Zeit hier auf Erden limitiert ist, im Alltag zu wenig thematisiert. Im Mittelalter war der Tod mitten im Alltag, Spuren davon sind heute noch sichtbar: Memento mori (lat. «sei dir der Sterblichkeit bewusst») ist eine viel zu lesende Inschrift in Kirchen, mit dem Totentanz wurde die Macht des Todes bildlich dargestellt (mein Tipp in unserer Nähe: Schauen Sie sich den Totentanz im historischen Museum Basel an). Es ist nun ganz und gar nicht meine Absicht, mit Metalmusik einen Totenkult heraufzubeschwören oder die Leserschaft in eine kollektive Depression zu treiben.

Was ich möchte, ist, das Bewusstsein für die eigene Vergänglichkeit zu schärfen. Im Leben geht es meiner Ansicht nach darum, sich des eigenen Daseins zu freuen und Freude weiterzugeben. Durch Achtsamkeit und Liebe werden hoffentlich positive Spuren hinterlassen. Oder im Jargon des Rockstars: eine gute Show abzuliefern. Das Konzert im Sommer endete mit Zugaben und Pyroshow. Eine Anspielung auf Krematorium und Fegefeuer?

Zum Schluss noch etwas in eigener Sache: Die meistgehörte Kritik zu meinen früheren Kolumnen war, dass das Foto unvorteilhaft sei. Dies soll heute besser sein. Aber passen Sie auf: Mit zunehmender Schönheit des Autors nimmt vielleicht die Qualität des Textes ab.