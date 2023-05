Region Weniger illegale Bike-Routen: Gemeinden und Vereine regeln Velowege im Wald neu Um Konflikte im Wald zu vermeiden, haben die Gemeinden Gränichen, Hirschthal, Muhen, Oberentfelden, Suhr und Unterkulm gemeinsam mit Velo-, Jagd- und Naturschutzvereinen ein Konzept für Velorouten in den Waldgebieten ausgearbeitet.

Im Rahmen des Projekts soll Mountainbiking auf wenige ausgewählte, offizielle Trails kanalisiert werden. Symbolbild: Walter Schwager / ARC

«Kündige dich frühzeitig an – für einen Gruss bleibt immer Zeit», so steht es im Mountainbike Verhaltenskodex, der im April 2022 verabschiedet wurde. Der Kodex ist Teil einer neuen Konzepts, das Velorouten in den Wäldern der Region regeln soll. Lokale Jagdgesellschaften, Birdlife Aargau, der Trainingsstützpunkt Mountainbike Aargau von Swiss Cycling sowie weitere Velovereine aus der Region haben diese unterzeichnet. Ebenfalls unterschrieben haben die Gemeinden Gränichen, Hirschthal, Muhen, Oberentfelden, Suhr und Unterkulm. Das Konzept liegt bis Mitte Juni öffentlich auf.

Es handelt sich dabei nicht um ein Baugesuch. Das zuständige Kreisforstamt muss jedoch seine Zustimmung erteilen. Das passiert gemäss Unterlagen nach Ablauf der öffentlichen Auflage.

Radfahren als Freizeit- und Wettkampfsport hat in Gränichen seit über 100 Jahren Tradition. «Bereits im Jahr 1919 wurde auch ein entsprechender Verein gegründet, der Racing Club Gränichen (RCG)», heisst es in den Unterlagen. Lag deren Fokus anfänglich noch auf Strassenrennen, hat er sich im Laufe der Jahre hin zu Mountainbike verlagert. Die grossen Waldgebiete rund um die Gemeinde und der Bikelehrpfad haben das untere Suhren- und Wynental für den Sport auch in der weiteren Umgebung beliebt gemacht, wird argumentiert.

Jagdgebiete werden umfahren

Das Problem: Einige Bikerinnen und Biker haben im Gebiet illegale Wege angelegt oder nutzen solche. Neben Problemen für den Wald und seine Bewohner sorgt dies auch für Konflikte mit der Jagdgesellschaft.

Im Rahmen des Projekts soll Mountainbiking nun auf wenige ausgewählte, offizielle Trails kanalisiert werden. Insgesamt besteht das neue Konzept unter anderem aus einem Plan, der die offiziellen Mountainbike-Trails aufzeigt, aus der Vereinbarung und dem Verhaltenskodex für Mountainbiker. In Letzterem wird beispielsweise auch festgehalten, dass an den Jagdtagen im November und Dezember die bejagten Gebiete umfahren werden sollen.

So bleiben Mountainbiker gern gesehen

Mithilfe der Vereinbarung soll der «faire, respektvolle Umgang der Akteure der unterzeichnenden Vereinigungen untereinander» sowie ein sorgsamer Umgang mit dem Wald im Rahmen der gültigen Gesetze garantiert werden. Vor allem auch die Sicherheit aller Beteiligten im Wald soll so gesichert werden.

Rechtshoheit haben dabei der Kanton und die Gemeinden. Sie sind dazu befugt, Ausnahmen zu den Bestimmungen des Waldgesetzes zu bewilligen. Aktuell darf im Wald nur auf befestigten Waldstrassen gefahren werden. Mit der Zustimmung des Kreisforstamts und der Waldeigentümer können einzelne Strecken künftig auch abseits der befestigten Waldstrassen für das Befahren mit Fahrrädern freigegeben werden.

Zusätzlich zur Regelung der Bikerouten soll die Vereinbarung vor allem auch dazu dienen, das Image des Sports positiv zu prägen. Dies durch ein möglichst vorbildliches Verhalten der Bikerinnen und Biker. Ganz nach dem Motto des Verhaltenskodex: «So bleibst du auf deinem Mountainbike gern gesehen.»