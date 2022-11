Region «Viral gehen kann jeder»: Dieses Duo hilft Swiss, Bestsmile und Spar zu mehr als nur einem Tiktok-Trend Erst im März haben Siria Berli und Marvin Richner Swisstok gegründet. Mittlerweile ist die Produktionsfirma auf ein siebenköpfiges Team angewachsen und zählt einige der bekanntesten Schweizer Unternehmen zu ihren Kunden.

Im März haben Siria Berli und Marvin Richner die Produktionsfirma Swisstok gegründet. Heute zählt unter anderem die Swiss zu ihren Kunden. Bild: Mathias Förster

«Normalerweise haben Unternehmen einen Namen, eine Visitenkarte oder ein Büro, bevor sie richtig losgehen. Bei uns war alles anders», erzählt Marvin Richner. Im März dieses Jahres gründeten er und Siria Berli die Swisstok GmbH. «Zu dem Zeitpunkt hatten wir bereits Kunden, für die wir monatlich Videos produzierten», erinnern sie sich.

Die beiden planen, filmen, schneiden und posten Social-Media-Videos für Unternehmen. «Angefangen haben wir vor allem mit Inhalten für Tiktok», erzählt Marvin. Die Plattform wird mehrheitlich von jüngeren Generationen benutzt und ist bekannt für kurze und prägnante Videos. Mittlerweile sind unter anderem auch Werbefilme dazugekommen.

Ihre Devise: Nicht nur Trends mitmachen

Die Ziele ihrer Kundschaft lassen sich gemäss dem 23-Jährigen meistens in drei Kategorien unterscheiden: Reichweite bei jungen Zielgruppen (vor allem Generation Z), Anwerben von neuer Kundschaft und Darstellung als attraktive Arbeitgeber. «Unsere grösste Herausforderung ist, die Botschaft der Unternehmen in die Sprache der jeweiligen Social-Media-Plattform zu übersetzen», ergänzt Reinacher. Dazu zähle, nicht einfach den neusten Trend mitzumachen oder mitzutanzen, sondern Beständigkeit und auf die Zielgruppen ausgerichtete Inhalte zu produzieren. «Viral gehen kann jeder», sagt Siria.

Nach der Ausführung der ersten Aufträge habe sich ihre Arbeit herumgesprochen. «Immer mehr Unternehmen kamen auf uns zu, baten uns, Social-Media-Inhalte für sie zu produzieren», erzählt die Ex-FC-Aarau-Frauen-Spielerin. Mittlerweile zählt das Start-up Unternehmen wie Swiss, Bestsmile und Spar zu seiner Kundschaft. Für letzteres werden sie am Samstag die neu umgebaute Filiale in Lenzburg filmen.

Die Familien unterstützten das Paar

Der Erfolg bringe aber auch viel Arbeit mit sich. «Wir haben uns selbstständig gemacht, um nicht von neun bis fünf Uhr arbeiten zu müssen», erzählt Siria, die in Birrwil wohnt. Marvin ergänzt lachend: «Dafür arbeiten wir jetzt rund um die Uhr!» Einzig am Sonntagmorgen gehen die zwei, die seit sieben Jahren ein Paar sind, jeweils spazieren.

Den Erfolg der Firma schreiben sie aber nicht nur sich selber zu: «Unsere Familien haben uns immer voll und ganz unterstützt», sagt Siria (20). Ihre Mutter habe beispielsweise geholfen, das neue Büro einzurichten, in dem das Unternehmen seit August eingemietet ist. Eine Wand in der Mitte des Raumes sorge im Übrigen für einen kleinen, aber wichtigen Abstand zwischen dem Paar. «Wir ergänzen uns bei der Arbeit super, den ganzen Tag ansehen müssen wir uns aber nicht», sind sie sich einig. Weiter zählen mittlerweile sieben Menschen zum Swisstok-Team – alle in fester Anstellung.

Dazulernen könne man immer

Trotzdem wissen Marvin und Siria: «Wir haben noch viel zu lernen.» Damit die Firma langfristig funktionieren kann, seien sie deshalb auf Hilfe von erfahrenen Menschen angewiesen. Aus diesem Grund setzt das Start-up regelmässig auf Mentoring-Sitzungen mit erfahrenen Agenturinhabenden und Beratern. Learnings daraus sind beispielsweise die Beschränkung auf eine gewisse Anzahl Kunden. «So können wir die Qualität garantieren», sagt der Unihockey-Spieler.

Für einen Auftrag stellte die Swiss dem Start-up eine Boeing 777 zur Verfügung. Bild: zvg/Swisstok

Die auserwählten Projekte führen sie dafür mit Leidenschaft aus. Das eine oder andere bleibe besonders in Erinnerung: «Die Swiss hat eine leerstehende Boeing 777 im Hangar reserviert, damit wir Videos drehen konnten. Das war ein Highlight», sagt Marvin. Am meisten Freude bereitet Siria aber die Abwechslung: «Am einen Tag bin ich auf der Baustelle und am nächsten bei einer Luxus-Marke – das wird mich immer faszinieren.»