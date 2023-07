Region Pfarrer, Gerichtspräsident, Bankchefin: Wer an der Bundesfeier wo auftritt Die Trachtenvereinspräsidentin spricht in Reinach, der oberste Aargauer Fussballer in Othmarsingen und auch die Regierungsräte lassen sich in der Region blicken. Eine Übersicht.

Musik und viel Patriotismus: Das darf man auch dieses Jahr an den Bundesfeiern in der Region erwarten. Bild: Patrick Huerlimann

Daniel Aeschbach hat es streng diesen Sommer: Der Lenzburger Bezirksgerichtspräsident wird gleich zwei Reden zum Nationalfeiertag halten. Am 31. Juli in Schafisheim und einen Tag später in Lenzburg. Ob er dann seinen bekannten Holzhammer mitbringt?

Erfreulich ist: Die meisten Gemeinden in der Region führen dieses Jahr eine Bundesfeier durch. Das sah auch schon anders aus. Fahrwangen beispielsweise musste letzten Sommer die Feierlichkeiten ausfallen lassen, weil Helfer fehlten. Dieses Jahr organisiert der Familienclub ein Fest mit Armbrustschiessen, Basteln, Spielen und einem Lampionumzug. Ob Kölliken nach der letztjährigen Absage feiern kann, teilt die Gemeinde noch nicht mit, Informationen gebe es erst Mitte Monat. Boniswil hingegen wird dieses Jahr verzichten - erstens, weil die Gemeinde erst gerade ihr Dorffest gefeiert hat und noch ein Sommerfest der Musikgesellschaft bevorsteht. Zweitens, weil in einer Bevölkerungsbefragung herausgekommen war, dass die Boniswiler gar nicht so sehr an der Bundesfeier hängen.

Gerichtspräsident Daniel Aeschbach an der Bundesfeier 2018 der Gemeinde Seengen auf dem Eichberg. Urs Helbling / LZB

Ganz hohen Besuch – namentlich von Bundesräten – gibt es dieses Jahr in der Region wohl nicht. Jedenfalls meldet das keine der von der AZ befragten Gemeinden. Es sind aber dennoch vielerorts spannende Rednerinnen und Redner anzutreffen. Regierungsrätlichen Besuch erhalten die beiden Erlinsbach – dieses Mal von Markus Dieth, nachdem Dieter Egli erst gerade an der 850-Jahr-Feier war. Egli spricht dafür in Wiliberg. Stephan Attiger geht nach Gontenschwil, Jean-Pierre Gallati ins SVP-Stammland Holziken. Alex Hürzeler hält seine beiden Reden am 1. August mittags in Hunzenschwil, abends in Möriken-Wildegg.

Letztes Jahr war Regierungsrat Hürzeler in Effingen. Bild: Claudio Thoma

Sportlich unterwegs sind Buchs mit FC-Aarau-Captain Oliver Jäckle und Othmarsingen mit Luigi Ponte, Präsident des Aargauer Fussballverbandes. In Aarau spricht Stadtbaumeister Jan Hlavica. Vreni Friker, Präsidentin von Wald Aargau, hält die Rede in Zetzwil. In Suhr spricht Nicole Burger, Staatsanwältin und SVP-Kreisschulrätin aus Aarau. In Schmiedrued tritt Erwin Müller von der Sebastian Müller AG auf.

Hendschiken hat Milena Haller aus Lenzburg engagiert, Chansonsängerin und Expertin für Auftritte – das wird mit Sicherheit nicht langweilig. Marianne Wildi, CEO der Hypothekarbank Lenzburg, ist gern gesehener Gast bei Bundesfeiern. Dieses Jahr geht sie nach Seengen. In Rupperswil tritt Christoph Mäder auf, Präsident von Economiesuisse. Es ist für ihn eine Heimkehr in jenes Dorf, in dem er als Pfarrerssohn aufwuchs.

Marianne Wildi, CEO der Hypi Lenzburg, an der Bundesfeier 2018 in Schafisheim. Bild: Urs Helbling

In Staffelbach und Reitnau sind mit Benjamin Giezendanner (SVP) und Marianne Binder-Keller (Mitte) Nationalratsmitglieder zu Gast, ebenso in Seon, wo Maja Riniker (FDP) die Ansprache halten wird. Die FDP scheint besonders redefreudig, zumindest deren Grossratsfraktion: Auenstein hat Titus Meier engagiert, Oberentfelden und Oberkulm Adrian Schoop. Karin Faes, Grossrätin und Präsidentin des Gemeindeverbands AargauSüd Impuls, hält die Ansprache in Unterkulm. Sabina Freiermuth, Präsidentin der Aargauer Freisinnigen, besucht die Feier von Kirchleerau und Moosleerau. Fraktionspräsident Silvan Hilfiker wird seine Worte an die Dintiker richten.

Manche Gemeinden setzen nicht auf Politiker, sondern auf Einheimische: In Densbüren spricht Pfarrer Marco Jaeschke, in Gränichen Annina Bächli, die mit der Swisscoy im Kosovo war. Heidi Hunziker, Betriebswirtschafterin und ehemalige Bezirksrichterin, spricht in Hirschthal. In Teufenthal hält Bauer Bruno Reubi die Ansprache – auch er ein Einheimischer, obschon sein Bampfhof die Postadresse in Dürrenäsch hat, gehört er politisch zu Teufenthal. In Uerkheim tritt ein Bekannter auf: Der ehemalige Ammann Markus Gabriel, heute Grossrats-Vizepräsident für die SVP. In Reinach ist Denise Hintermann, die Präsidenten der Schweizerischen Trachtenvereinigung, zu Gast.

Mancherorts werden Mitglieder des Gemeinderats einige Worte an die Feiernden richten. Beispielsweise in Birrwil, wo Gemeinderätin Daniela Sandmeier spricht, oder in Meisterschwanden, wo Präsident Ueli Haller das Wort hat, aber auch in Egliswil ist ein Grusswort des Gemeinderats geplant. In Brunegg spricht Gemeinderat Emanuel Jaggi.

Andere Gemeinden, etwa Menziken und Muhen, verzichten auf Redner. An einigen Orten stehen die Redner noch nicht fest. «Irgendöpper wird öppis säge», tönt es scherzhaft aus Dürrenäsch, wo letztes Jahr der Auftritt von SVP-Nationalrat Roger Köppel im Vorfeld für Proteste vonseiten der SP Bezirk Kulm gesorgt hatte. Auch in Fahrwangen und Holderbank ist noch kein definitiver Entscheid gefallen.

Schöftland setzt wie Densbüren auf einen Geistlichen: Pfarrer Beat Müller von der Reformierten Kirchgemeinde. Diese Feier findet nur bei Schönwetter statt, draussen beim «Blick zur Heimat». «Früher kamen bei schlechtem Wetter nur wenige Leute in die Alte Turnhalle», erzählt Gemeinderätin Gertrud Müller. Deshalb behält man sich vor, die Feier dann abzusagen. Wenn es aber schön ist, so gibt es ein buntes Programm mit Kinder-Zehnkampf und Musikunterhaltung.

Auch andere Gemeinden – oder die organisierenden Vereine – haben sich fürs Rahmenprogramm viel einfallen lassen. Etwas zu Essen gibt es fast überall. Höhenfeuer und Lampionumzüge sind zum Beispiel in Auenstein, Möriken-Wildegg, Seengen oder Muhen geplant (wenn man denn darf), und meist spielen die Musikgesellschaften, die Schwyzerörgelifründe Ramsflueh (in Suhr) oder die Alphorngruppe Leutwil (in Dürrenäsch). Andere Gemeinden sind sportlich unterwegs, etwa mit einem Beach-Volley-Turnier (Uerkheim) oder einem Plauschwettkampf (Zetzwil).

Der Jodlerclub Kölliken, hier mit Bundesrat Albert Rösti, wird an der Bundesfeier in Holziken auftreten. Bild: Raphael Nadler

Wer nun Lust hat, die eine oder andere Feuer zu besuchen – aufgepasst: Manche finden schon am 31. Juli statt, und manche sind als Mittags-, wieder andere als Abendprogramm organisiert. Die Websites der Gemeinden geben Auskunft.