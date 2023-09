Region Fusion zwischen Aarau und Unterentfelden? Das erste Date war schon mal erfolgreich Aarau und Unterentfelden haben Fusionsgespräche offiziell aufgenommen. Es ist der erste Schritt auf dem Weg zur Stadt mit rund 27’000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Von links nach rechts: Lilian Däster (Vizeammann Unterentfelden), Suzanne Marclay-Merz (Stadträtin Aarau), Lucia Engeli (Gemeinderätin Unterentfelden), Franziska Graf (Stadträtin Aarau), Guido Scherer (Gemeinderat Unterentfelden), Hanspeter Hilfiker (Stadtpräsident Aarau), Alfred Stiner (Gemeindeammann Unterentfelden), Hanspeter Thür (Stadtrat Aarau), Angelica Cavegn Leitner (Stadträtin Aarau), Silvia Dell’Aquila (Stadträtin Aarau), Werner Schib (Vizestadtpräsident Aarau), Marion Fischer (Gemeinderätin Unterentfelden). Bild: zvg

Es sieht aus wie ein normales Gruppenbild zweier Exekutiven, die sich treffen, gemeinsame Traktanden besprechen, fürs Foto posieren, vielleicht noch ein Glas Wein zum Apéro trinken und dann wieder auseinandergehen. Aber es ist viel mehr. Es ist das Zeugnis eines ersten Dates, eines Treffens zwischen dem Aarauer Stadtrat und dem Gemeinderat Unterentfelden auf dem Unterentfelder «Landenhof». Thema: Fusion.

Im März hatte der Unterentfelder Ammann Alfred Stiner persönlich bei Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker vorgesprochen und den Wunsch überbracht, die Fusionsgespräche wieder aufzunehmen. Wir erinnern uns: Beim letztlich gescheiterten Gross-Fusionsprojekt Zukunftsraum Aarau hatte Unterentfelden Ja gesagt. Die Haltung der Aarauerinnen und Aarauer war gar nie abgefragt worden; das Projekt wurde früher beerdigt.

In Unterentfelden liess man sich davon aber nicht abschrecken. Und der Aarauer Stadtrat zeigte sich in einer ersten Reaktion durchaus erfreut auf die erneuten Annäherungsversuche Unterentfeldens. «Unterentfelden sieht sich als einen attraktiven Wohnort der Stadt Aarau», erklärte Ammann Alfred Stiner gegenüber der AZ den Schritt. Stand heute hätten die beiden Gemeinden zusammen rund 27’000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Wie Stadt- und Gemeinderat am Freitag mitteilten, lief das erste Date im «Landenhof» – nahe an der gemeinsamen Grenze auf dem Distelberg – harmonisch: «Die beiden Exekutiven haben rasch erkannt, dass sich die gegenseitigen Vorstellungen über den anzustossenden Prozess decken», heisst es in der Mitteilung. Beide Räte seien sich einig, die Gespräche zu vertiefen und den Zusammenschluss im Rahmen eines Projekts angehen zu wollen.

Spätestens bis zum Jahresende werde nun gemeinsam eine Projekt- und Zeitplanung erstellt. «Die offenen Fragen sollen unter einem einheitlichen Projektdach in fachorientierten Teilprojekten angegangen werden», so die Mitteilung. Die Projektsteuerung werde paritätisch von Mitgliedern der beiden Exekutiven sowie der Unterentfelder Gemeindeschreiberin und dem Aarauer Stadtschreiber wahrgenommen.