Region Aargau West «Defibrillatoren sind potenzielle Lebensretter»: Wo sie zu finden sind und was zu tun ist, wenn keiner da ist Meisterschwanden hat bewusst keine Defibrillatoren – dafür First Responder, die bei Herznotfällen ausrücken. Staufen installiert, auch auf Wunsch der Bevölkerung, nun seinen ersten Defi. Eine Umschau im westlichen Aargau.

Die Defibrillatoren sind mit Beschriftungen und Bildern ausgestattet, welche die Benutzenden durch den Prozess leiten. Bild: Hanspeter Bärtschi

Mindestens davon gehört hat man schon. Von einem Defibrillator, kurz und einfacher über die Zunge zu bringen: Defi. An einem solchen Gerät vorbeigegangen ist sicher auch schon fast jede und jeder – sind sie doch an vielen öffentlich zugänglichen Orten installiert. Auch in der Region Aargau West, wie eine Umschau zeigt.

In Wiliberg beispielsweise. «Wiliberg ist doch einige Fahrminuten von der nächsten medizinischen Versorgung entfernt und bei einem Herzkreislaufstillstand zählt jede Minute», erklärt Gemeindeammann Patric Jakob auf Anfrage die Anschaffung. «Weiter steht mit dem Windfang der Schulliegenschaft ein geschützter und auch von aussen gut erreichbarer Standort zur Verfügung.»

Aus Lenzburg kommt folgende Begründung: «Defibrillatoren sind potenzielle Lebensretter. Damit leistet die Stadt einen wichtigen Beitrag dazu, dass in einem Ernstfall das notwendige Equipment zur Verfügung steht und vor allem auch öffentlich zugänglich ist.»

Bei Gemeinde und Schwimmbad

Neuralgische Punkte, an denen sich viele Menschen aufhalten, sind sinnvolle und beliebte Standorte für die Defis. In Möriken-Wildegg etwa im Gemeindesaal, in zwei Schulanlagen und im Schwimmbad. Buchs hat im Innern des Gemeindehauses und des Gemeindesaals Geräte installiert. Und in Beinwil am See befinden sich die Geräte beim Strandbad und beim Werkhof beziehungsweise Feuerwehrgebäude.

Nicht nur Gemeinden, auch Privatpersonen beziehungsweise Firmen stellen Defibrillatoren zur Verfügung. Eine – nicht vollständige – Übersicht über die Standorte kann man sich unter www.defikarte.ch verschaffen.

Darauf gibt es auch weisse Flecken. Meisterschwanden beispielsweise. Das ist aber kein Versäumnis, sondern eine bewusste Entscheidung, wie auf Anfrage zu erfahren ist. Stattdessen setze man auf die First Responder, die seit Anfang Jahr aktiv sind. Diese besondere Abteilung der Feuerwehr Oberes Seetal rückt in unter zehn Minuten nach Fahrwangen, Meisterschwanden und Bettwil aus, wenn der Notruf gewählt wird und dabei Stichworte wie «Atemnot» oder auch «Kreislaufstillstand» eingehen.

«Stayin’ Alive»: Der Rhythmus zur Wiederbelebung Defibrillatoren sind grundsätzlich so beschriftet und bebildert, dass man auch als Laie gut versteht, wie man die Geräte richtig benutzt. Bei einem Herzstillstand ist die Zeit aber der entscheidende Faktor. Die Herzmassage zu beherrschen, macht Sinn. Bis vor kurzem galt noch die Lehre: 30 Thoraxkompressionen, also den Brustkorb in der Mitte kräftig nach unten drücken und wieder entlasten, dann zwei Atemstösse durch Mund oder Nase verabreichen. Nun gilt gemäss Samariter Schweiz: 100 bis 120 Herzdruckmassagen pro Minute. Um einen gleichmässigen Rhythmus zu halten, helfen die Bee Gees: Deren Hit «Stayin’ Alive» gibt den Takt vor. Sinnbildlich natürlich auch der Text. Eine grobe Übersicht über Erste-Hilfe-Massnahmen oder auch Kursangebote findet man etwa bei www.samariter.ch. Die wichtigsten Notrufnummern: 144 (Sanität), 117 (Polizei), 118 (Feuerwehr), 1414 (Rega), 145 (Tox Info), 112 (europäischer Notruf). (ewa)

Schulungen am Gerät

In Staufen war bisher nur ein Defibrillator auf dem Staufberg von der Reformierten Kirchgemeinde zugänglich. «Etliche Diskussionen zum Thema Sicherheit et cetera sowie Anfragen aus der Bevölkerung haben den Gemeinderat dazu veranlasst, ein AED-Gerät anzuschaffen», sagt Frau Vizeammann Denise Berger-Widmer.

Das Gerät haben ist das eine. Es auch wirklich benutzen zu können, das andere. In Staufen werde eine «technische Einführung für Schlüsselpersonen und Personal sowie künftig bei Bedarf eine Schulung oder Einführung» durchgeführt.

Lenzburg prüft eine Ausbildung für Mitarbeitende. In Wiliberg hat eine Oberärztin des Spitals Zofingen Interessierte instruiert. Während ihm die Frage nach der Schulung so durch den Kopf gehe, sagt Gemeindeammann Patric Jakob, «denke ich, dass ein Wiederholungskurs eine Überlegung wert ist». Anders tönt es aus Aarau: Bei der Installation hätten zwar Einführungen stattgefunden, aber die Geräte seien «grundsätzlich selbsterklärend».