Region Aargau-West Aarau will die Steuern auf nächstes Jahr senken – folgen auch andere Gemeinden? Weil die finanziellen Folgen der Coronapandemie viel schlimmer eingeschätzt wurden, als sie es dann wirklich waren, haben praktisch alle Gemeinden der Region letztes Jahr viel mehr eingenommen und teilweise weniger ausgegeben als erwartet. Aarau senkt nun den Steuerfuss, Lenzburg behält ihn aber. Was machen die anderen?

Aarau senkt den Steuerfuss, Buchs (im Bild unten links), Suhr und viele andere Gemeinden der Region aber nicht. Michael Küng

(19. Mai 2020)

Nach wiederholten Jahresüberschüssen in Millionenhöhe und gewissem Druck aus der Politik hat es der Aarauer Stadtrat gewagt: Er beantragt, den Steuerfuss ab kommendem Jahr von 97 auf 94 Prozent zu senken. Hat der Entscheid aus der Kantonshauptstadt das Potenzial, einen Dominoeffekt auszulösen? Schliesslich schlossen die meisten Gemeinden der Region die letzten beiden Jahre viel besser ab als budgetiert, weil die negativen Auswirkungen der Coronapandemie überschätzt worden waren.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wagen wir hier einen Blick in die imaginäre Glaskugel und fragen uns: In welchen Gemeinden sind ebenfalls Steuersenkungen zu erwarten – und wo geht es in die andere Richtung?

In den Agglomerationsgemeinden sieht es nicht so gut aus

Suhr als zweitgrösste Ortschaft der Region hat den Steuerfuss erst kürzlich von 108 auf 112 Prozent angehoben, um Stabilität in die Rechnung zu bringen, nachdem ein gewichtiges Unternehmen die Gemeinde fiskal verlassen hat. Suhr wird den Steuerfuss deshalb kaum schon wieder senken, auch weil es finanziell sowieso eher schwach dasteht.

Die Gemeinde gehört zu den grössten Finanzausgleichbezügern, so wie Oberentfelden. Dort bleibt, trotz zuletzt positiver Abschlüsse, die finanzielle Lage angespannt. Dazu stehen grosse Investitionen an, etwa in die Schule. Der Steuerfuss von 110 Prozent dürfte im nächsten Jahr noch bleiben, laut Finanzplan ist eine Anhebung auf 116 Prozent ab 2024 angedacht.

Das Oberstufenschulhaus in Oberentfelden wird demnächst für mehrere Millionen Franken aufgestockt (Visualisierung). zvg

Ähnlich sieht es in Unterentfelden aus: Der Ausbau der gemeinsam geführten Schule wird von beiden Gemeinden getragen, mittelfristig will Unterentfelden zudem den gesamten Hauptstrassenbereich verschönern lassen. Vor eineinhalb Jahren hiess es, der Steuerfuss könnte von heute 113 auf 123 Prozent ansteigen. An der Gemeindeversammlung Ende 2021 wurde dann verkündet, 120 Prozent sei «keine Fantasiezahl».

Ebenfalls wegen anstehender hoher Investitionen in Schule und Strassen sowie der damit verbundenen Verschuldung wird Buchs keinesfalls eine Steuerfusssenkung beantragen können. Schon das aktuelle Budget basiert auf einem Minus von 1,2 Millionen Franken bei einem Steuerfuss von 108 Prozent. Dieser wird wohl beibehalten.

Eine Steuerfusssenkung hätte hingegen die stark wachsende Gemeinde Gränichen anpeilen können – wäre da nicht die kürzlich beschlossene, millionenschwere Sanierung der Ortsdurchfahrt. Gränichen fährt seit elf Jahren mit Steuerfuss 111 Prozent.

Der Aare entlang zahlt man etwas weniger

Küttigen wächst und zieht dabei gute Steuerzahler an. Gleichzeitig stehen aber hohe Investitionen bevor wie in die Schulbauten oder die Deponie Ritzer. Voraussichtlich wird der Steuerfuss deshalb vorerst bei 100 Prozent bleiben, deutete Ammann Tobias Leuthard im Mai an.

Anders geht es Küttigens Nachbargemeinde Biberstein: Vor einem knappen Jahr hat der Gemeinderat angekündigt, auf 2023 den Steuerfuss von 92 auf 95 Prozent erhöhen zu wollen, «damit ein nachhaltiger Schuldenabbau möglich ist». Das Steuersubstrat ist zwar gut, Schulhausneubau und Turnhallensanierung hatten aber zu einer hohen Pro-Kopf-Verschuldung geführt.

Viele Gemeinden an der Aare nahe bei von Aarau (hier Biberstein) führen noch Steuerfüsse unter 100 Prozent. Severin Bigler

(14. Juli 2021)

Auenstein behält derweil wohl die relativ tiefen 93 Prozent, Möriken-Wildegg trotz Investitionen die 94 Prozent. Rupperswil will laut Gemeinderat bis 2025 am Steuerfuss von 97 Prozent festhalten.

Erlinsbach AG hatte nach wiederholten hohen Rechnungsüberschüssen den Steuerfuss auf dieses Jahr von 92 auf 89 Prozent gesenkt. Auf eine weitere Senkung wird man kurzfristig wohl verzichten, auch wenn Projekte wie der Generationenpark an der Urne abgelehnt werden sollten.

Immerhin in diesen Gemeinden könnte der Steuerfuss sinken

Mindestens stabil, vielleicht aber mit einer Senkung in Sicht, sind die 105 Steuerfussprozente in Hirschthal. Der letzte Überschuss von über einer Million Franken beruhte vor allem auf höheren Steuererträgen. Es laufen aber gerade Ausgaben in den Dorfkernausbau oder in Strassensanierungen.

Fast sicher sinken wird der Steuerfuss in der kleinen Gemeinde Schlossrued: Erst 2020 von 123 auf 127 erhöht im Sinne einer «taktischen Anpassung» im Hinblick auf die Finanzausgleichszahlungen, wie Ammann Martin Goldenberger dieses Jahr erklärte, kehrte der Steuerfuss schon nur ein Jahr später wieder auf die 123 Prozent zurück. Auf nächstes Jahr soll er erneut um ein bis drei Prozentpunkte sinken.

Auch sinken wird der Steuerfuss in Burg: Dank Fusion ab 2023 wird die Bevölkerung in Burg statt 122 Prozent gleich viel zahlen wie heute in Menziken: 118 Prozent.

Menziken und Burg (rechts) spannen ab 2023 zusammen. Severin Bigler (15. Juni 2022)

In den Tälern bleibt es finanziell schwierig

Weniger Fusionsglück hat hingegen Reitnau: Beim Zusammenschluss 2019 sprang der Steuerfuss von Fusionspartner Attelwil von 95 auf 114 Prozent, ohne Fusion wäre er laut Prognosen aber auf 127 gestiegen. Auf 2022 musste das fusionierte Reitnau dann den Steuerfuss von 114 auf 122 anheben. Die Situation wird sich kurzfristig kaum verbessern.

Schöftland als Zentrumsgemeinde im Suhrental kündigt trotz zuletzt unerwartet hohen Plus «eher schwierige Zukunftsaussichten» an: Der Steuerfuss von 97 Prozent soll ab 2024 ansteigen. Reinach als Zentrum des Wynentals behielt zuletzt trotz Minus den Steuerfuss von 115 Prozent. Eine Veränderung ist nicht in Sicht, auch nicht in der Nachbargemeinde Beinwil am See mit ihren 102 Prozent.

Schöftland, das kleine Zentrum im Suhrental. Michael Küng

(8. Juni 2020)

Steuerparadies Staufen muss etwas mehr einnehmen

Meisterschwanden dürfte den 2021 auf tiefe 60 Prozent gesenkten Steuerfuss weiterführen, auch in Seengen wurde er erst gerade von 77 auf 72 Prozent gesenkt. Staufen hingegen baut derzeit stark aus und braucht wieder mehr Geld, man werde um eine moderate Erhöhung des Steuerfusses von heute 76 Prozent ab 2023 nicht herumkommen, hiess es im April.

Die begehrte Lage am Hallwilersee macht Seengen oder Meisterschwanden zu kleinen Steuerparadiesen. Michael Küng

(21. März 2019)

Ganz andere Umstände herrschen dafür in Niederlenz: Der Steuerfuss wurde zuletzt trotz roter Zahlen bei 117 Prozent belassen. Mehrkosten sind vorgesehen, eine Erhöhung dereinst nicht auszuschliessen. In Lenzburg hingegen hat der Stadtrat entschieden, trotz Mehrausgaben den Steuerfuss bei 105 Prozent zu behalten – auch über 2023 hinaus.

Und dann ist da schliesslich Hallwil mit dem Steuerfuss von 127 Prozent – höher ist er in keiner Aargauer Gemeinde. Auch nach einem leicht positiven Abschluss 2021 steht die Nettoschuld der Gemeinde immer noch auf 2,1 Millionen Franken. Eine Steuerfusssenkung ist nicht in Sicht.