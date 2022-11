Region Aarau/Lenzburg/Wynental Halloween beschäftigt Polizeien: «Bei der Schulanlage wurden Passanten durch ‹Geister› erschreckt» An mehreren Orten mussten die Regionalpolizeien Eier und Feuerwerk beschlagnahmen. Aber es sei insgesamt ruhiger gewesen als in anderen Jahren, heisst es in der Region. Kantonsweit sieht es anders aus.

Halloween hat auch in der Region Einzug gehalten. Vassil Donev

«Liebe Eltern, ist das die Erziehung eurer Kinder? Schämt euch!» – das schrieb in der Nacht auf Dienstag eine anonyme Person in einer Lenzburger Facebook-Gruppe, begleitet von einem Foto, das ein zerschlagenes Ei vor einer Haustür zeigt. Offenbar sind auch die unschönen Seiten von Halloween nun definitiv in Europa angekommen.

Für Nicht-Amerikanisierte: Kinder klingeln an Halloween verkleidet an der Tür und proklamieren «Trick or Treat» (grob übersetzt: Süsses oder Saures). Wer keine Süssigkeiten rausrückt, wird «bestraft». Eben mit so unschönen Sauereien wie Eier an der Fassade.

In einer anderen Facebook-Gruppe gaben sich am Dienstag Eltern gegenseitig auf den Deckel, weil die einen fanden, das mit den Eiern sei doch gar nicht so schlimm («das Leben ist schon genug ernst») und die anderen mit Anzeigen drohten.

Bei der Kantonspolizei gingen insgesamt fast 50 Meldungen ein, die gravierendsten Vorfälle gab es in Spreitenbach, wo grössere Ansammlungen von Jugendlichen Eier, aber auch Steine und Batterien auf Fahrzeuge und Gebäude warfen. «Allgemein zeichnete sich eine Zunahme von Vorfällen ab», teilt die Kapo mit.

Regionalpolizei Lenzburg:

Die Regionalpolizei Lenzburg musste zweimal ausrücken. Einmal nach Staufen, weil jemand meldete, dass Jugendliche unterwegs seien. Es blieb beim Ausrücken; es wurde nichts weiter Verdächtiges angetroffen. Anders beim zweiten Einsatz: Es wurden Eier ans Schulhaus Angelrain in Lenzburg geworfen. Laut Repol Lenzburg ist ein Sachschaden von 400 Franken entstanden.

Ansonsten gab es im ganzen Gebiet «Keine Unfugs- oder Sachbeschädigungsmeldungen», wie es weiter heisst. Zumindest keine, die einen Einsatz ausgelöst hatten. Es seien aber Patrouillen unterwegs gewesen, die Präsenz gezeigt und Jugendliche auch kontrolliert hätten. Und: Es wurden Eier konfisziert. Auffällig gewesen, dass sehr viele Kinder und Jugendliche unterwegs gewesen seien, wohl auch wegen des guten Wetters.

Stadtpolizei Aarau:

Im Einzugsgebiet der Stadtpolizei Aarau sei es «im Vergleich zu anderen Jahren verhältnismässig ruhig» gewesen, so der stellvertretende Polizeichef Toni von Däniken. Aus Oberentfelden seien zwei Meldungen eingegangen: Kurz vor 20 Uhr, weil sich zehn bis 15 schwarz gekleidete Jugendliche bei der Schulanlage aufhielten – sie rannten davon, als die Stapo kam. Und «um 23.07 Uhr konnte eine Person angehalten werden, welche Feuerwerkskörper auf sich trug», so von Däniken.

Eine dritte Meldung kam aus Küttigen: «Um 19.47 Uhr hielt sich eine grosse Gruppe Jugendlicher beim Schulhaus Stock auf, welche bereits Eier deponiert hatten. Bei unserem Eintreffen flüchteten die Jugendlichen in alle Himmelsrichtungen.»

Regionalpolizei aargauSüd:

Auch im Wynental blieb es heuer ruhiger als in anderen Jahren, sagt Adrian Lischer, Polizeichef bei der Regionalpolizei aargauSüd, auf Anfrage: «Gestern Abend gingen bei uns vier Meldungen bezüglich Halloween ein.» Das sei relativ wenig, besonders für ein Einzugsgebiet von immerhin elf Gemeinden.

Dreimal wurden Straftaten begangen: «Einmal ging es um das verbotene Zünden von Feuerwerk, zweimal wurden Häuserfassaden mit Eiern beworfen.» Die vierte Meldung an die Polizei sei erfolgt, weil laut Lischer «Jugendliche in einem Quartier herumgeschlichen» seien, was bei der Anwohnerschaft Verdacht erregt habe. In allen vier Fällen sei die Polizei ausgerückt.

Regionalpolizei Suret:

Viele Kinder unterwegs, aber weniger Zwischenfälle als auch schon – das ist die Bilanz der Repol Suret (Suhr, Buchs, Gränichen). Laut Polizeichef Thomas Zbinden musste die Repol zweimal nach Buchs ausrücken, weil dort Eier an Hausfassaden und Gartenmauern geworfen worden waren. Auch aus Suhr kam eine telefonische Reklamation nach einem Eierwurf. Und: «Bei der Schulanlage Dorf in Suhr wurden Passanten durch ‹Geister› erschreckt», so Zbinden.