Region Aarau/Lenzburg Transportfirma Dreier zieht nach Oberentfelden – was das für die heutigen Standorte bedeutet Mit dem «Generationenprojekt» der Transport- und Logistikfirma kommen 2023 rund 125 Arbeitsplätze ins Suhrental. Warum er sein Büro partout nicht verlegen will, wer sich über Steuergelder freuen darf und was mit den bisherigen Standorten Lenzburg, Hunzenschwil, Gränichen und Aarau passiert, erklärt CEO Hans-Peter Dreier der AZ.

Etwa so wird das neue Dreier-Gelände in Oberentfelden aussehen. zvg

Für die Firma Dreier läuft es rund: Dem Umzug von insgesamt rund 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den neuen Standort in Oberentfelden steht nichts mehr im Wege. Dort entsteht ein neues, zentralisiertes Lager für Baustoffe sowie Büroräumlichkeiten. Die ersten Mitarbeitenden werden Anfang 2023 einziehen, die letzten wohl gegen Ende 2023. «Dann gibt es auch ein grosses Einweihungsfest», verspricht CEO Hans-Peter Dreier.

Hans-Peter Dreier. Robert Aebli

In der Baustofflogistik lagert Dreier Baustoffe ihrer Kunden. Ein Beispiel: Wenn ein Bauunternehmen für einen Hausbau Dämmstoff, Gips, Aluplatten oder Dachpappe braucht, bestellt es diese beim Anbieter. Dieser lässt das Material von Dreier kommissionieren und auf die Baustelle liefern. Bisher wurden diese Baustoffe hauptsächlich in den Lagern Lenzburg (an der Sägestrasse, neben der Traitafina), Aarau (auf dem ehemaligen Hangartner-Areal in der Telli) und Hunzenschwil (Industrieareal Schoren) gelagert. Mit der Zusammenführung in Oberentfelden fallen nun über 3000 interne Fahrten – um Material vom einen zum anderen Ort zu bringen – weg.

Dieses Areal hat Dreier von General Electric (GE) gekauft. zvg

Ende 2019 konnte Dreier das rund 60’000 Quadratmeter grosse Areal der General Electric (GE) in Oberentfelden kaufen. Damals kam CEO Hans-Peter Dreier in einem Schreiben an seine Mitarbeitenden aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: Er sprach von einem «Generationenprojekt», einem «Jahrhundertereignis für unsere Firma». Auf dem GE-Areal befinden sich bereits Gebäude mit einer Grundfläche von rund 19’000 Quadratmetern. Eine bestehende Produktionshalle wird seit dem Frühling zur Rampenhalle umgebaut. Dreier investiert dafür rund 2 Mio. Franken. Nach dem Umbau können die LKW in die Halle fahren und dort laden respektive entladen.

Es laufen bereits Umbauarbeiten an der bestehenden Halle. zvg

Seit kurzem liegt jetzt auch die Baubewilligung vor, die es der Firma erlaubt, an der Ostseite des Geländes eine komplett neue Lagerhalle – ein nachhaltiger Stahl- und Holzbau – zu erstellen. Schon im Oktober soll es losgehen, die Bauarbeiten dauern weniger als ein Jahr.

Coop hat das Areal in Hunzenschwil gekauft

Für die anderen Standorte heisst das: Lenzburg wird im Laufe des nächsten Jahres, wenn die neue Halle in Entfelden bezogen ist, aufgelöst. Die Fläche ist nur gemietet, sie gehört der CS Immobilien. Bereits ab Anfang 2023 räumt Dreier das rund 12’000 Quadratmeter grosse Areal in Hunzenschwil. Dort sind momentan neben der Baustofflogistik auch die Unternehmensentwicklung und die Disposition angesiedelt – also die meisten operativen Arbeitsplätze der Firma Dreier. Dieses Gelände hat die Transportfirma mittlerweile an Coop verkauft, dessen Verteilzentrum gleich nebenan liegt. Der gemietete Standort Aarau wird beibehalten, aber nicht als Lagerfläche für Baustoffe, sondern für andere Güter. «Lagerflächen sind aktuell extrem gesucht, wir können das Areal gut weiternutzen», so Hans-Peter Dreier.

Aus Gränichen, wo Dreier im Moortal angesiedelt ist, ziehen zwar die Abteilungen HR und Finanzen aus, der betriebseigene Werkhof bleibt aber. Aus Suhr zieht die IT aus. Und der Chef? «Mein Hauptbüro bleibt in Suhr!», betont Hans-Peter Dreier. Schliesslich sei hier, im «Salzhof» an der Bahnhofstrasse, die Keimzelle des 1905 gegründeten Familienunternehmens, das sich aktuell in dritter Generation im Besitz von Hans-Peter und Daniel Dreier befindet.

Oberentfelden darf sich über Steuergeld freuen

In der Vergangenheit war immer wieder darüber gerätselt worden, in welcher Gemeinde das Unternehmen künftig seinen Steuersitz hat. «Das ist noch nicht abschliessend geklärt», sagt der CEO. Weil das Hauptgeschäft in Oberentfelden abgewickelt werde, dürfe sich die Gemeinde aufgrund der Steuerausscheidung aber auf jeden Fall über Mehreinnahmen freuen.

Auf dem künftigen Dreier-Firmengelände in Oberentfelden ist das Unternehmen aber nicht allein: Die Firma GE, von der Dreier das Areal gekauft hat, bleibt als Untermieter mit rund 200 Personen vor Ort – und die Schule Entfelden nutzt einen Teil eines alten Bürogebäudes provisorisch als Schulraum.

Dreier setzt vorerst auf E-Lastwagen

Die Firma Dreier ist mit über 600 Mitarbeitenden, etwa 300 Lastwagen und 700 Wechselbrücken an verschiedenen Standorten in Europa und Nordafrika vertreten, die Haupttätigkeit findet aber in der Schweiz statt. Auch das Suhrer Familienunternehmen ist von der aktuellen Energiekrise und anderen globalen Entwicklungen betroffen. Etwa vom tiefen Pegelstand des Rheins: «Mein Vater ist noch im Heizölhandel tätig – auch da merkt man die steigenden Frachtkosten besonders», so CEO Hans-Peter Dreier.

Dreier ist auf Strasse und Schiene unterwegs. zvg

Was die hohen Treibstoffpreise für die Lastwagen angehe, so sei auch Dreier gezwungen, die Mehrkosten an die Kunden weiterzugeben. Auf die Frage, ob er die Zukunft eher im E-Lastwagen oder in solchen mit Wasserstoffantrieb sieht, sagt Hans-Peter Dreier, seine Firma sei «technologieoffen»: «Wir haben E-Lastwagen ab Werk in der Pipeline und richten die entsprechende Ladeinfrastruktur auch in Oberentfelden ein. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Halle ist in Planung.» Er rechne damit, dass aufgrund der rasanten technologischen Fortschritte schon innert weniger Jahre eine Reichweite von 500 Kilometern Standard sein werde – gerade am Dienstag hat Daimler auf der Nutzfahrzeugmesse IAA in Hannover ein entsprechendes Fahrzeug für den Fernverkehr vorgestellt.

Auch in Wasserstoffantrieben sieht der Chef Potenzial

Mit etwas grösserem Zeithorizont seien auch wasserstoffangetriebene Lastwagen eine Option. «Wir waren an einem Modell sehr interessiert, es war zu jenem Zeitpunkt aber noch nicht in der für uns notwendigen Konfiguration erhältlich», so Dreier. «Eine Herausforderung ist hier sicherlich auch die Verfügbarkeit des Wasserstoffs. Ich gehe aber davon aus, dass die Infrastruktur in einigen Jahren in genügender Dichte vorhanden ist, und sehe insbesondere für Strecken über 1000 Kilometer ein grosses Potenzial.»

Dreier wünscht sich, dass die Politik auch in der Schweiz besser mithilft, die technologiebedingten Mehrkosten – ein E-Lastwagen kostet mehr als das Vierfache eines Diesellastwagens – zu tragen. «In der Schweiz sind sie nur LSVA-befreit. In Deutschland übernimmt der Staat 80 Prozent der Mehrkosten und verzichtet auf die Maut. Im Sinne einer rascheren Dekarbonisierung würde ich eine ähnliche Regelung in der Schweiz begrüssen – nur so lange, bis sich das Preisniveau angleicht.»