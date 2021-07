Region Aarau Technische Störung in Gränichen behoben: Züge verkehren wieder nach Fahrplan In der Region Aarau ist es am Nachmittag zu Verspätungen auf der Linie der S14 gekommen. Das Problem wurde aber behoben.

Drei Kompositionen Züge der WSB. Symbolbild: Daniel Vizentini

Die am Nachmittag gemeldete Störung an der Bahnanlage zwischen den Haltestellen Gränichen Tondler und Gränichen Oberdorf konnte rasch behoben werden. Zunächst vermutete man, die Störung könnte bis 16.30 Uhr andauern. Doch die Aargau Verkehr AG (AVA) meldete bereits nach 15 Uhr, dass die Züge wieder normal verkehren. So dürfte es keine Auswirkungen auf den abendlichen Pendlerverkehr geben.