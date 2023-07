Region Aarau Ins Gefängnis nach Ladendiebstahl – weil es nicht das erste Mal war und weil er illegal im Land ist Vor zwei Jahren wurde er für acht Jahre des Landes verwiesen. Nicht nur, dass sich der 23-Jährige nicht daran hielt, er wurde auch erneut straffällig. Und das wohl gleich mehrfach im Raum Aarau.

Beim Dieb klicken nun die Handschellen - aus mehreren Gründen. Symbolbild: zvg

Schon klickten die Handschellen. Ein 23-Jähriger hatte Anfang April in einem Geschäft in Buchs versucht, verschiedene Gegenstände zu stehlen. Erfolglos – oder zumindest war der Erfolg nicht von langer Dauer. Die Kantonspolizei Aargau konnte ihn umgehend festnehmen.

Der junge Mann kam in U-Haft und wurde der Staatsanwaltschaft zugeführt. Allerdings nicht «nur» wegen des Ladendiebstahls, wie es bei der Oberstaatsanwaltschaft heisst. Sondern auch, weil der aus Libyen stammende Mann mit einem früheren Urteil aus der Schweiz verwiesen worden war. Die Vorstrafe hatte er sich vor fast genau zwei Jahren am Bezirksgericht Baden eingehandelt.

Dort heisst es auf Anfrage, er sei damals wegen räuberischem sowie gewerbsmässigem Diebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung «und weiterer Delikte» zu 30 Monaten teilbedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Heisst: Er musste nicht die ganze Zeit absitzen. Ausserdem wurde er mit dem damaligen Urteil für acht Jahre des Landes verwiesen, heisst es weiter.

Den Ladendiebstahl in Buchs hat er also begangen, als er sich illegalerweise in der Schweiz aufhielt. Es wurde nach dem Vorfall in Buchs weiter gegen ihn ermittelt. Ergebnis: Er konnte alleine im Zeitraum zwischen Dezember 2022 und April 2023 mit mutmasslich zehn weiteren Diebstählen in Verbindung gebracht werden.

«So behändigte er Gegenstände aus Handtaschen, entwendete einen deponierten Koffer einer reisenden Person und diverse Male Parfums aus verschiedenen Verkaufsgeschäften, hauptsächlich im Raum Aarau. Das Deliktsgut umfasst einen Betrag von mindestens 6000 Franken», wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage erklärt. Allerdings: Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Die Staatsanwaltschaft habe ihre Untersuchungen zwischenzeitlich abgeschlossen und gegen den Libyer Anklage wegen gewerbsmässigem Diebstahl sowie wegen Verweisungsbruch erhoben. Gefordert werden ein Widerruf der bedingt ausgesprochenen Strafe und 28 Monate Gefängnis unbedingt als Gesamtstrafe. Verhandelt wird der Fall am Bezirksgericht Lenzburg.