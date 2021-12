Region Aarau Eniwa lässt Fotovoltaik-Kunden im Dunkeln tappen Ab kommendem Jahr erhalten Besitzerinnen und Besitzer von Fotovoltaik-Anlagen mehr Geld für ihren Strom. Wenn sie sich anmelden und den Herkunftsnachweis abliefern. Und wenn sie wissen, wo sie sich dafür anmelden müssen. Das klappt offenbar nicht bei allen.

Ab Neujahr wird Strom aus Photovoltaik höher vergütet, wenn man Herkunftsnachweise abliefert. zvg

Mithilfe der Sonne Geld verdienen und erst noch der Umwelt was Gutes tun? Das denken sich viele Besitzerinnen und Besitzer von Fotovoltaik-Anlagen. Den Strom, der auf ihren Dächern produziert wird, können sie ins herkömmliche Stromnetz einspeisen und erhalten dafür Geld. In Zukunft noch mehr: Ab dem 1. Januar erhalten Besitzerinnen und Besitzer von Fotovoltaik-Anlagen, wenn sie den Strom sowie neu auch einen dazugehörigen Herkunftsnachweis einspeisen, für letzteren 2 Rappen pro Kilowattstunde Strom.

Der Herkunftsnachweis soll später Transparenz schaffen: Mit jeder produzierten Kilowattstunde Strom wird von Pronovo, der akkreditierten Zertifizierungsstelle für die Erfassung von Herkunftsnachweisen, ein solcher Nachweis ausgestellt. Quasi als Zertifikat, das Auskunft darüber gibt, wo, wann und wie die betreffende Menge Strom produziert wurde.

Diese Nachweise kaufen Stromlieferanten, wie in dieser Region beispielsweise die Eniwa AG, und entwerten sie anschliessend. Nur so dürfen sie die Mengen und Energieträger (wie bei Fotovoltaik die Sonne) in der Stromkennzeichnung ausweisen.

Kunden-Information lässt auf sich warten

Bei der Eniwa mussten sich die Fotovoltaik-Kunden eigentlich bis Mitte November anmelden, um ab dem 1. Januar in den Genuss der zusätzlichen Vergütung zu kommen. Doch bei der Kundschaft herrscht bis heute noch Unklarheit, wie und wo man sich eigentlich dafür anmelden soll. Ein Kunde, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, erzählt der AZ, er habe bereits vor ein paar Jahren eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach seines Hauses installieren lassen.

Er fühlt sich von der Eniwa im Stich gelassen: «Ausserhalb vom Einzugsgebiet der Eniwa AG erhalten Eigentümer einer Fotovoltaik-Anlage bereits seit Anfang Jahr dank Herkunftsnachweis eine bessere Vergütung.» Und hier lasse die Eniwa immer noch mit Informationen auf sich warten, obwohl sie schon mehrfach versprochen habe, die Kunden anzuschreiben.

Verzögerung mit Effizienz begründet

Die Eniwa erklärt die Funkstille mit dem Umstand, sie habe eine elektronische Vertragsabwicklung eingeführt: «Das hat seitens Eniwa zu einer leichten Verzögerung in der Kommunikation geführt, allerdings wird die Abwicklung für die Kunden effizienter.»

Wann sich die Eniwa nun bei ihrer Kundschaft melden will, liess das Unternehmen offen. Immerhin wird die Mitte November abgelaufene Eingabefrist verlängert: «Für die Anmeldung zur Übertragung der Herkunftsnachweise für das Jahr 2022 bleibt den Produzenten bis zum 15.2.2022 Zeit.»