Region Aarau Achtung, Trick: Energieversorgerin Eniwa warnt vor falschen Zählerablesern Bei der Energieversorgerin Eniwa gehen aktuell Meldungen ein, wonach sich Trickdiebe als Stromzählerableser ausgeben, um in Häuser zu gelangen.

So sieht ein richtiger Zählerableser der Eniwa aus: Er trägt Kleidung mit Firmenlogo und weist sich offiziell aus. zvg

Die Energieversorgerin Eniwa warnt davor, dass offenbar zum wiederholten Male Personen im Versorgungsgebiet unterwegs sind, die an Türen klingeln, sich als Eniwa-Stromzählerableser ausgeben und auf diese Weise versuchen, unbefugt ins Haus zu gelangen. Es seien entsprechende Meldungen eingegangen, so Mediensprecherin Andrea Portmann. Sie weist dringend darauf hin, dass die offiziellen Ableserinnen und Ableser der Eniwa immer in Kleidung mit dem Firmenlogo unterwegs seien und sich auch immer offiziell ausweisen.

Mit dem Problem haben auch andere Energieversorger und Stadtwerke zu kämpfen, wie aus zahlreichen Medienbeiträgen hervorgeht. Es handelt sich um eine Form von Trickbetrug. Die falschen Ableser verschaffen sich auf diese Weise Zugang zu Wohnhäusern und nutzen die Gelegenheit für Diebstähle.

Wie eine Recherche von Tele M1 vor einigen Monaten zeigte, braucht es nicht viel, um sich als falscher Stromableser Zugang in ein Haus zu verschaffen. Eine Leuchtweste, ein Helm, ein Stromablesegerät sowie ein entsprechend sicheres und freundliches Auftreten – schon wird der Tele M1 Reporter ins Haus gelassen:

TeleM1

(nro)