Am 18. Juni 2015 hat die Suhrer Gemeindeversammlung eine Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) sowie des Zonenplans genehmigt. Den Änderungen hat nun auch der Regierungsrat seinen Segen erteilt. Mit einer Einschränkung: «Die Einzonung der Parzelle 1093, Alter Badiweg», heisst es im Regierungsratsbeschluss, «wird, gestützt auf den Beschwerdeentscheid des Regierungsrates, bis zur Genehmigung der Richtplanrevision zum Siedlungsgebiet durch den Bundesrat einstweilen von der Genehmigung ausgenommen.»

Ist der revidierte Richtplan genehmigt, kann die Gemeinde Suhr die Einzonung der mehr oder weniger dreieckigen Parzelle zwischen dem Alten Badiweg, der Bahnlinie und den gegen die Suhre hin gelegenen Gebäuden erneut beantragen. Dies unter Einreichung des nötigen Waldfeststellungsberichts. Gegen die Genehmigung mit teilweiser Sistierung kann bis Mitte Mai beim Verwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.

Die Teilrevision der BNO soll Suhr die Möglichkeit geben, zu wachsen, ohne dass mehr Bauland benötigt wird. Auf bereits überbauten Flächen, auf denen Ersatzbauten sinnvoll sind, sollen die heutigen Energiestandards und Wohnbedürfnisse erfüllt werden. Gleichzeitig soll mehr Wohnraum für für die wachsende Bevölkerung geschaffen werden.

Die revidierte BNO schafft Anreize dafür: Wenn mit einem neuen Bauprojekt mehr Wohneinheiten entstehen, kann zur Belohnung, die Ausnützungsziffer angehoben werden. Wo heute auf einer einzelnen Parzelle noch zwei isolierte Einfamilienhäuser stehen, kann in Zukunft eine grössere Baute mit drei oder mehr Wohnungen realisiert werden. Verdichtete Wohnbauformen, hiess es 2015, als die BNO-Teilrevision diskutiert wurde, sollen sich in die vorhandene Quartierstruktur einpassen. In den Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht sowie in den Kern- und Dorfzonen sind die raumplanerischen Instrumente bereits vorhanden, die eine qualitative Entwicklung nach Innen, respektive eine innere Verdichtung sicherstellen sollen.

Mehr Bauland wird nicht eingezont. Bund und Kanton lassen etwas anderes nicht zu. So hat man sich darauf beschränkt, das Bauland mit minimen Neu- und Umzonungen leicht zu arrondieren. Mehr ist nicht zulässig. Dass die Einzonung der Parzelle am Alten Badiweg sistiert würde, hat man bei der Revision schon berücksichtigt. Dementsprechend hatte die Gemeindeversammlung im Juni 2015 über ein separates Traktandum zu befinden: «Teilrevision Zonenplan – Einzonung Restfläche Parzelle 1093 in die Zone Wohnen und Arbeiten mit anschliessender Sistierung des Verfahrens bis zur Anpassung des Richtplans durch den Kanton.» Auch hier stimmte die Gmeind damals zu.

Hintergrund des Ganzen ist nicht zuletzt die Änderung des Raumplanungsgesetzes (RPG), welche die Schweizer Stimmberechtigten 2013 angenommen haben. Das 2014 in Kraft getretene neue RPG zwingt den Kanton zu einer Revision des geltenden Richtplans. Bis zur Genehmigung des revidierten Richtplans durch den Bundesrat gilt seit dem 1. Mai 2014 ein Einzonungsmoratorium.