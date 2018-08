Was in Bern schon lange zu den liebsten Sommerbeschäftigungen zählt, wird auch im Aargau immer beliebter: Böötle auf der Aare. Zahlreiche, vor allem junge Leute liessen sich am Wochenende – wie die Fotos aus Aarau zeigen – auf Booten, Luftmatratzen oder Gummisesseln den Fluss runtertreiben und gönnten sich für einige Stunden eine Abkühlung vom schwülheissen Wetter. Wobei: Das Aarewasser war auch schon deutlich erfrischender. In Brugg beispielsweise wurden am Sonntagnachmittag Temperaturen von 24,9 Grad gemessen – und damit sogar noch rund ein Grad mehr als in Bern, wo am Samstag der höchste Wert seit Messbeginn vor 48 Jahren registriert worden ist.



Für alle Hitzegeplagten haben die Meteorologen von Meteonews wenig erfreuliche Prognosen. «Nächste Woche Extremhitze?», schreiben sie im Titel ihrer aktuellsten Mitteilung, in der sie den vorläufigen Höhepunkt der Hitzewelle erst noch kommen sehen. Am Dienstag soll das Thermometer beispielsweise in Aarau bis auf 35 Grad steigen. Der landesweite Hitzerekord vom August 2003 bleibt in den nächsten Tagen trotzdem unerreicht: Damals wurden im bündnerischen Grono 41,5 Grad gemessen.