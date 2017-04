Der Einkaufsschwerpunkt Schinhuetweg in den Gemeinden Ober- und Unterentfelden soll im kantonalen Richtplan als Standort für Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen und für mittelgrosse Verkaufsnutzungen festgesetzt werden. Als Einzelstandort mit einer maximalen Nettoladenfläche von 26 000 Quadratmetern, wobei 18 500 Quadratmeter auf Unterentfelden und 7500 Quadratmeter auf Oberentfelden entfallen. Der Antrag, den der Regierungsrat dem Grossen Rat unterbreitet, entspricht im Grundsatz, wie auch, was die Nettoladenfläche angeht, den Vorstellungen der Gemeinderäte von Ober- und Unterentfelden.

Ziel der Richtplananpassung ist es laut Botschaft des Regierungsrates, einen Rahmen zu schaffen, mit dem so schnell wie möglich ein rechtskonformer Zustand erreicht werden kann. Das Coop Supercenter «Suhrenmatt» und die weiteren Betriebe am Schin-

huetweg sollen damit Rechtssicherheit und – in geringem Umfang – auch die Möglichkeit erhalten, sich weiterzuentwickeln.

Nicht mehr rechtskonform

Bis 2011 waren die Betriebe rechtskonform, da damals Einkaufszentren in den Agglomerationen erst ab einer Grösse von 10 000 Quadratmetern eine Grundlage in der kantonalen Richtplanung benötigten. Mit dem neuen Richtplankapitel für Nutzungen mit grossem Verkehrsaufkommen änderte sich die Rechtslage: Nun ist für Standorte ausserhalb der Kern- und Zentrumsgebiete schon ab Verkaufsflächen von 3000 Quadratmetern eine Festlegung im Richtplan erforderlich.

Aktuell beträgt die gesamte Verkaufsfläche 20 248 Quadratmeter. Drei Viertel davon werden durch Nutzungen beansprucht, die – wie etwa die Ausstellungsflächen des Autohandels – einen grossen Flächenbedarf aufweisen, aber relativ wenig Verkehr verursachen. Bei 4740 Quadratmetern handelt es sich laut Botschaft des Regierunsgrates aber um «Verkaufsflächen im Sinn klassischer Einkaufszentren, die verhältnismässig viel Verkehr verursachen».

Hat der Grosse Rat einmal die Richtplanänderung gutgeheissen, haben die beiden betroffenen Gemeinden das Ganze in der kommunalen Nutzungsplanung zu konkretisieren. Der Regierungsrat will, dass die Gemeinde Unterentfelden dannzumal sicherstellt, dass die Nettoladenfläche für kundenintensive Verkaufsgeschäfte, entsprechend dem Ist-Zustand, 4740 Quadratmeter nicht übersteigt. Oberentfelden soll 1950 Quadratmeter für kundenintensive Flächen verwenden können. Aktuell gibt es auf der Oberentfelder Seite keine solchen.

Im Rahmen der Nutzungsplanung sollen die beiden Gemeinden Massnahmen zur Vermeidung zusätzlicher Fahrten ergreifen. Namentlich erwähnt werden in der regierungsrätlichen Botschaft als mögliche Massnahmen eine angemessene Parkplatzbewirtschaftung, Angebote wie Heimlieferservice und Rufbus sowie die Anbindung an das kommunale Fuss- und Radverkehrsnetz.

In der Vernehmlassung vom letzten Jahr haben sich die meisten Parteien (SVP, FDP, CVP, GLP, SP) sowie die Aargauische Industrie- und Handelskammer positiv zur Richtplananpassung geäussert. Die Grünen und der VCS lehnten diese ab. Grüne, VCS und SP sind gegen die Festsetzung zusätzlicher Verkaufsflächen, da der Standort für einen Einkaufsschwerpunkt nicht geeignet sei. Coop dagegen möchte die Verkaufsflächen zusätzlich um 10 Prozent erhöhen. Der Grossverteiler begründet dieses Begehren mit dem Umstand, dass der Standort Schinhuetweg im Zukunftsraum Aarau dereinst zentral gelegen sein werde.

Rückbau unverhältnismässig

Eine Widerherstellung des rechtmässigen Zustandes ohne Anpassung des kantonalen Richtplans, wie sie Grüne und VCS verlangen, lehnt der Regierungsrat als unverhältnismässig ab. 96 Prozent der bestehenden Nutzungen am Standort Schinhuetweg seien rechtskonform erstellt worden, schreibt die Kantonsregierung. Bloss für 4 Prozent der Verkaufsflächen liege keine rechtskräftige Baubewilligung vor. Die Differenz von rund 760 Quadratmetern resultiert aus der letzten Ausbauetappe des Coop Supercenters. Eine Baubewilligung der Gemeinde Unterentfelden wurde 2010 vom Regierungsrat aufgehoben. Der Gemeinderat Unterentfelden hat sich stets für eine Lösung ausgesprochen, die keinen Rückbau erfordert, sondern eine nachträgliche Bewilligung auf legaler Basis ermöglicht.