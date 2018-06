Das Aarauer Sommer-Fest schlechthin: derMaienzug. Der Fixpunkt in jeder Aarauer Agenda. Und seit 1983 findet am Abend nach Umzug, Bankett und Spiel-Nachmittag das Gratis-Open-Air Chrutwäje auf der Pferderennbahn statt. Dieses Jahr kann sich das Line-up speziell gut sehen lassen: Mit Rapperin «Steff la Cheffe» und Pop-Newcomer «Crimer» haben die Organisatoren zwei grosse Schweizer Nummern an Bord geholt, dazu kommen die Singer-Songwriter Nick Mellow und «Baum» sowie die Rocker von «Hot Runnig Blood». «Steff hat schon vor Jahren einmal bei uns gespielt», sagt Urech. «Damals hat es ihr anscheinend so gut gefallen, dass sie gerne noch einmal kommt – auch wenn wir als Gratis-Anlass kein grosses Budget haben.»

Während Aarau die letzten Jahre nach dem Maienzug-Wochenende, dem Auftakt zu den Sommerferien, in einen mehrwöchigen Dämmerschlaf verfiel, wird schon eine Woche darauf ein weiteres Open Air alle Trägheit vertreiben: das «Sommerloch» auf dem Areal der Alten Reithalle (14. Juli). Auf den Bühnen stehen werden die kenianische Sängerin Muthoni Drummer Queen, die Berner DJane Jessiquoi, die Indie-Band All XS und der Zürcher Soul-Singer Laskaar, die Luzerner Sängerin und Cellistin Fatima Dunn, das Menziker Geschwister-Duo SilverBlue, das Zürcher Indie-Pop-Trio Marylane und die Ska-Band Waskabi.

Spätestens da sind alle wach

Ganz bestimmt jeden aus der Sommerlethargie rütteln wird die 14. Auflage von «Musig i de Altstadt»: Am Freitag, 24. August, werden als Hauptact auf der neuen Hauptbühne auf dem Schlossplatz die Berner Überflieger Lo&Leduc stehen, am Samstag gefolgt von The Gardener and the Tree. Dazu kommen rund 40 weitere Bands, die an beiden Tagen an den 16 Spielorten auftreten. So unter anderem das KKC Orchestra, Pascal Geisser, Tompaul, Carnival Youth, Danitsa, Marius Baer, Frank Powers oder Duck Duck Grey Duck. Der Event ist kostenlos, für 10 Franken gibt es aber einen Festival-Button. Das OK rechnet mit zwischen 12'000 und 15'000 Besuchern.