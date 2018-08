Lieber ein kurzfristiges Happening in Form einer Prügelei an einem heissen Sommernachmittag oder Matchbesuche in drei Jahren im neuen Stadion? Liebe sogenannte Fans, die Zukunft des FC Aarau hängt auch von Eurem Verhalten ab! Mit Blick auf die Volksabstimmung über das Stadion- und Hochhausprojekt im Aarauer Torfeld Süd kündigt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gegnern und Befürwortern ein. Was sind die Argumente der Stadion-Gegner?

1. Ein FC Aarau, der dem Amateur-Fussball näher ist als der Super League, der braucht kein neues Stadion.

2. Randalierende FCA-Fans mit einem neuen Stadion beschenken? Sicher nicht!

Einfache Argumente, die natürlich der Tragweite des Gesamtprojekts nicht gerecht werden, die jedoch beim einfachen Bürger ziehen. Zwei Vorkommnisse in diesem Jahr sind Wasser auf die Mühlen der Polemiker:

Im Mai wirft in Rapperswil-Jona ein Vermummter aus dem Aarauer Fanpulk eine Knallpetarde auf Polizisten – zwei Einsatzkräfte werden verletzt. Später brennen im Gästeblock zahlreiche Pyrofackeln.