Das Quartierbistro, schreibt die Petitionärin, solle «nicht einfach eine Beiz» sein, «sondern ein Begegnungsort für Alteingesessene und Zuzüger – ein Ort für alle, um sich zu treffen, sich auszutauschen, für Musik, Kinderspiel, Speis und Trank». Das Konzept, das die beiden Interessentinnen vorgelegt hätten, so Sigrist weiter, nehme diese Vision auf. Hinter der Bewerbung stehen die im Quartier selber wohnhafte Erwachsenenbildnerin Lou Dawson sowie Sue Bowden, eine erfahrene auswärtige Gastronomin. Bowden ist die Inhaberin des Catering-Unternehmens «La Fresca», das 2014 in Seon gegründet und seit letztem Herbst an der Eisengasse in Lenzburg zu Hause ist.

Das Konzept der beiden sieht laut Begründung der Petition tagsüber den Betrieb eines Cafés vor, das Naschereien anbietet. Am Abend soll daraus ein kleines Restaurant werden – mit Musik, Kunst, Lesungen und Vereinsveranstaltungen. Die Petitionäre – «Freunde, Leute aus dem Quartier und Mitglieder des Quartiervereins» – bitten den Stadtrat nun, die Pacht an Dawson und Bowden zu vergeben, «damit unser Traum eines lebendigen und quartiernahen Begegnungsortes wahr wird».