Vom Auswandern träumt manch einer im Laufe seines Lebens. Die wenigsten wagen es. Und diejenigen, die es fortzieht, haben meist keinen einfachen Start in der fremden Heimat. Nicht so Kati (53) und Peter (63) Diethelm aus Biberstein. Ende November hat die AZ über das Ehepaar berichtet, heute erzählen sie von ihrem Alltag in Costa Rica.

«Jetzt haben wir gerade gefrühstückt und sind bereit für den Tag», sagt Kati Diethelm. Ortszeit an ihrem Wohnort in Orosì, im Hochland von Costa Rica: 8.30 Uhr. Acht Stunden früher als in der Schweiz. «Wir führen ein ganz normales Pensionierten-Leben», so Peter Diethelm. Kati mache jetzt dann noch ein bisschen Haushalt, er eine Tour durch den Garten des 50 Aren grossen Grundstücks. «Und dann gibts schon bald wieder Zmittag», sagt die 53-Jährige. So gestaltet sich ihr Alltag in Mittelamerika grösstenteils. Langeweile: Fehlanzeige. Endlich hätten sie Zeit zum Haushalten, Lesen, Schreiben, Gärtnern und Entdecken. «Nur die Aargauer Zeitung zum Kafi am Morgen fehlt uns.»