Das Geld wird primär für Marketingaktivitäten, etwa auch Veranstaltungen in der Mall, ausgegeben. Im 2019 sind gegenüber dem 2018 keine grossen Veränderungen vorgesehen. Wie Schibli am Rande der Generalversammlung erklärte, stehen aktuell auch keine Änderungen bei den Ladenöffnungszeiten, etwa eine Verlängerung in den Abend hinein, zur Diskussion.

Erzielt werden diese auf einer Ladenfläche von 115 000 Quadratmetern. Dazu gehören auch die Räumlichkeiten des im letzten Sommer geschlossenen OVS, in die in absehbarer Zeit ein «New Yorker» einziehen soll.

Den City-Märt, laut Eigenwahrnehmung «DAS Einkaufszentrum in Aarau», gibt es seit über 30 Jahren. Die Immobilieneigentümer und die Ladenbetreiber haben alleine letztes Jahr über 20 Millionen Franken in die Modernisierung investiert.

An der GV wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Alexander Schibli (Coop City), Beat Jaisli (Bäckerei), Monika Küng (Migros), Bruno Eichenberger (Manor) und Vital Baldinger (Baldinger & Baldinger) bestätigt.

Lange parkieren wird teurer

Das Einkaufszentrum City-Märt befindet sich in Gebäuden mit zehn unterschiedlichen Eigentümern. Verwaltungsratspräsident der City Markt AG ist Ruedi Zinniker. Er berichtete an der GV darüber, dass der Gebäudekomplex jetzt vollständig an das Eniwa-Fernwärmenetz angeschlossen ist. Und er stellte ein sanftes Lifting des Parkhauses für die kommenden Jahre in Aussicht.

Nachdem das Kasinoparking seine Gebühren im Dezember massiv angehoben hat, gab es jetzt auch im City-Märt eine Anpassung. Allerdings ist diese vergleichsweise moderat ausgefallen und sie ist für die Automobilisten, die des Einkaufens wegen kurz parkieren, kaum spürbar.

Bis zwei Stunden sind die Tarife unverändert geblieben: Im City-Märt kosten zwei Stunden 3 Fr. (Kasino 5 Fr.). Wer sein Auto länger stehen lässt, wird stärker zur Kasse gebeten: 3 Stunden City-Märt gibts neu für 6.50 Fr. (bisher 5 Fr., Kasino 8 Fr.). 5 Stunden sind in beiden Parkhäusern neu gleich teuer (14 Fr.), dann wird das Kasino billiger.