Projekt Veras «Keinesfalls Abstriche beim Ökoausgleich»: Zähneknirschendes Ja zur Umfahrung Suhr Die Parteien äussern sich zum Zusatzkredit für das 200-Millionen-Projekt – die SP übt heftige Kritik.

Mit dem Projekt Veras soll der Siedlungsraum – hier Suhr Richtung Gränichen – vom Durchgangsverkehr entlastet werden. zvg

Am Freitag endete die Anhörung der Parteien im Grossen Rat zum Zusatzkredit für das Projekt Veras, der Ost- und Südumfahrung von Suhr. 8,1 Mio. Franken Projektierungskredit hatte der Rat vor zwei Jahren bewilligt, nun ist ein Zusatzkredit von 4,4 Mio. Franken erforderlich. Das Strassenbauprojekt an sich soll über 200 Mio. kosten.

Zwei Parteien machten ihre Stellungnahmen bisher publik. Die EDU zeigte sich «eher einverstanden» mit dem Zusatzkredit, die Erklärungen seien «zum grossen Teil verständlich», wie die Partei schreibt. Dass das Dorfzentrum von Suhr vom Durchgangsverkehr entlastet werden müsse, sei unbestritten. «Jedoch fragen wir uns, ob die Vorabklärungen für den Kreditantrag zu wenig seriös gemacht wurden. Die Bevölkerung ist es leid, dass es bei jedem Bauprojekt Zusatzkredite braucht.» Es sei für die Partei «schleierhaft, wieso bei einem solch komplexen Projekt keine Kreditreserve eingeplant wurde».

SP sagt: Projektleitung und Gemeinde finden sich nicht

«Widerwillig» oder «zähneknirschend» signalisiert auch die SP ihre Zustimmung für den Zusatzkredit, so der Wortlaut in ihrer Medienmitteilung. Man tue dies nur aus «demokratischer Konsequenz», denn das Projekt könne auch mit Ablehnung des Kredits «leider nicht gekippt werden». Vor zwei Jahren hatte noch ein Teil der SP dem Projekt zugestimmt. Dies, weil die flankierenden Massnahmen sorgfältig angelegt worden seien, wie an der damaligen Grossratssitzung gesagt wurde, darunter Kompensationen in den Bereichen Umwelt oder verbesserte Velowege.

Die Hoffnungen diesbezüglich wurden bisher aber offenbar enttäuscht: Wie die SP schreibt, scheine die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Projektleitung «offenbar schwierig zu sein». Forderungen der Gemeinde, insbesondere bei Klimaanpassung, Biodiversität und der Qualität des Bauwerks, seien vom Kanton «zu wenig umgesetzt» worden. «Dies bedauert die SP sehr.» Der für das Bauressort zuständige Suhrer Gemeinderat Thomas Baumann sitzt für die Grüne Partei im Grossen Rat und setzt sich dem Vernehmen nach für die flankierenden Massnahmen ein.

In ihrer Mitteilung fordert die SP, das Projekt solle «nach allen Möglichkeiten von Ökoaspekten erweitert und optimiert werden». Abstriche beim Ökoausgleich oder der Vermeidung von Hitzebildung dürften «keinesfalls gemacht werden».

Der Schwerverkehr aus dem Ausland profitiere

In der Mitteilung äussert die SP auch ihre Sorgen betreffend dem Strassenbauprojekt Oase (Regionales Gesamtverkehrskonzept Ostaargau). «Es ist bekannt, dass neue Strassenprojekte, die vermeintlich zur Entlastung dienen sollten, noch mehr Verkehr fördern. Dadurch profitiert insbesondere auch der ausländische Schwerverkehr», heisst es.

Strassen seien teuer, verursachen viele Folgekosten und hätten negative Umwelteinflüsse. «Diese Verkehrspolitik führt dazu, dass nach und nach das gesamte Mittelland zube­toniert und überbaut wird», schreibt die Partei weiter.