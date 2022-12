Problem In Auenstein sterben die Ortsbürger weg: Die Gemeinde plant Gegenmassnahmen Die Zahl der stimmberechtigten Ortsbürgerinnen und Ortsbürger in Auenstein sinkt konstant – weil diese schneller sterben, als neue geboren werden. Gemeindeammann Reto Porta erklärt, wie man die Ortsbürgergemeinde nun retten will.

Die Auensteiner Ortsbürger (Ortseinfahrt von Biberstein her im Bild) kämpfen mit Mitgliederschwund. Bild: Daniel Vizentini

Die Reihen der Auensteiner Ortsbürgerinnen und Ortsbürger lichten sich, ihre Zahl nimmt konstant ab. Verzeichnete die Ortsbürgergemeinde zur Jahrtausendwende noch 263 Stimmberechtigte, sind es in diesem Jahr gerade noch deren 172. Der Rückgang hat sich in den letzten fünf Jahren indes weiter beschleunigt. Alleine in den letzten fünf Jahren ging die Zahl um 34 Personen zurück. Sänke sie weiter in diesem Tempo, gäbe es in 25 Jahren gerade noch zwei Ortsbürgerinnen oder Ortsbürger.

Der Grund für den Schwund ist relativ einfach erklärt, wie der Auensteiner Gemeindeammann Reto Porta auf Anfrage sagt: «Die Zahl der Todesfälle übertrifft die Zahl neugeborener Ortsbürgerinnen und Ortsbürger.» Dadurch sinke die Anzahl der Stimmberechtigten markant. Ausserdem sei vor rund zehn Jahren eine wichtige Bremse gegen den Rückgang weggefallen. Damals wurde das eidgenössische Namensrecht geändert, so Porta: «Vor der Änderung wurde der Heimatort des Ehemannes automatisch von der Ehefrau übernommen, das hat auch immer wieder für neue Ortsbürgerinnen gesorgt.»

Der Auensteiner Gemeinderat hat sich überlegt, wie die Ortsbürgergemeinde mit dem Stimmberechtigtenschwund umgehen kann. Entweder mit dem Prinzip Hoffnung, dass sich der Negativtrend von alleine wieder wendet, mit der Auflösung der Ortsbürgergemeinde oder mit Gegenmassnahmen. Varianten 1 und 2 seien keine Option, erklärt Porta. Besonders die Auflösung der Ortsbürgergemeinde komme nicht in Frage, sagt er und lacht: «Mit diesem Vorschlag würde ich an der nächsten Ortsbürgergemeindeversammlung geteert und gefedert.»

Gezielt einladen und die Gebühren erlassen

An einer Informationsveranstaltung zu diesem Thema hätten sich die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger aber extrem offen gegenüber Massnahmen zur Mitgliedergewinnung gezeigt. Dem Gemeinderat schwebt im kommenden Jahr eine Einbürgerungsaktion vor, wie Porta erklärt: «Dabei setzen wir einen Fokus auf die Ehepartnerinnen und Ehepartner von bestehenden Ortsbürgern, eben gerade jene, die bis 2013 automatisch auch das Ortsbürgerrecht erhalten hätten, und auf die Kinder der Ortsbürger.»

Diese Personen wolle man nun gezielt anschreiben, ihnen das Ortsbürgerrecht schmackhaft machen. Das auch mit erleichterten Bedingungen, führt Porta aus: «In erster Linie braucht es ja das Gemeindebürgerrecht, das vom Gemeinderat verliehen wird. Dieser wird sich Einbürgerungswilligen gegenüber ziemlich wohlwollend zeigen.» Ausserdem wolle man auch auf die Gebühren von 300 Franken pro Person, die das Gemeindebürgerrecht eigentlich kosten würde, verzichten.

Ob sich damit der Rückgang der Stimmberechtigten der Ortsbürgergemeinde nachhaltig stoppen lässt, wird sich zeigen. Jedenfalls dürfte ihre Anzahl damit im kommenden Jahr wieder ein wenig steigen, so Porta: «Der Gemeinderat hat bisher rund 30 Personen vorgeschlagen, die im Rahmen der Einbürgerungsaktion eingeladen werden sollen.» Das Thema will der Gemeinderat im neuen Jahr weiter diskutieren und danach die Bevölkerung über das konkrete Vorgehen informieren.