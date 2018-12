In Aarau riecht der Advent nicht nur nach Zimt und Harz, sondern auch nach Bienenwachs. Und das schon in der 43. Saison. 1976 fand das allererste Aarauer Kerzenziehen statt, organisiert von Insieme Aarau, der Elternselbsthilfe-Organisation, die sich für Menschen mit einer geistigen Behinderung einsetzt. Mit dem Kerzenziehen sollten die Mittel für ein Wohnheim gesammelt werden. Seither ist der Anlass nicht mehr aus der Vorweihnachtszeit wegzudenken.

Viel verändert hat sich seither nicht. Wohl hat der Ort gewechselt, inzwischen findet das Kerzenziehen in der Markthalle statt. Auch das Rahmenprogramm sieht anders aus. Aber beim Kerngeschäft, dem Kerzenziehen, da ist die Zeit stehengeblieben. Noch immer tigern die Kinder mit ihren noch dünn eingewachsten Dochten um die Töpfe und warten darauf, dass das Wachs abkühlt und die Kerze wieder getunkt werden kann. Denn auch das ist seit Jahr und Tag Gesetz: Wer juflet, dem glitscht die Kerze vom Docht. Im schlimmsten Fall, zumindest. Wer nur ein bisschen pressiert, dem wird die Kerze knubbelig statt schön glatt.

Beim Bienenwachs bleibts

Gleich geblieben ist in all den Jahren auch der Organisator, Insieme Aargau-Lenzburg. Heute kümmert sich ein Kernteam (Yvonne Suter, Thomas Jurt, Mary-Claude von Arx und Jürg Zinniker) um den Anlass. Eine ganzjährige Aufgabe. Nicht nur wegen der Helfersuche und deren Schulung – der Anlass kann nur dank über 100 Freiwilligen gestemmt werden –, sondern auch wegen des Rahmenprogramms. «Auch ein Traditionsanlass wie das Kerzenziehen kommt nicht ohne Innovation aus», sagt Thomas Jurt. So wurde in den letzten Jahren unter anderem der Café-Bereich deutlich ausgebaut.

Insgesamt schmilzt jedes Jahr rund eine Tonne Bienenwachs in den neun Töpfen. Auch daran wird nicht gerüttelt, farbige Kerzen kann man in der Markthalle nicht ziehen: «Das Bienenwachs ist unsere Spezialität, unser Markenzeichen», sagt Jurt. In über 40 Jahren kaum verändert hat sich auch der Preis: Kosteten 100 Gramm einst 3 Franken, sind es heute 4 Franken. Das ist wenig in Anbetracht der Teuerung. «Wir wollen mit dem Kerzenziehen auch nicht das grosse Geld machen, es soll in erster Linie den Besuchern Freude machen», erklärt Jurt. Den Grossteil des Gewinns fressen die Stromgebühren, der Nettoerlös kommt Insieme zugute; letztes Jahr lag dieser Betrag bei rund 20'000 Franken.