Premiere In Entfelden können Kinder neu Triathlon-Luft schnuppern Der Triathlon Club Aarau organisiert gemeinsam mit dem Schwimmbad Entfelden einen «Mini-Triathlon» für Kids bis 14 Jahre. Dieser findet am Samstag, 27. Mai in der Badi Entfelden statt.

Gerannt wird, je nach Alter, 500 Meter oder 1 Kilometer. zvg

Seit diesem Jahr trainiert der Nachwuchs des Triathlon Club Aarau einmal pro Woche jeweils am Donnerstagabend im Schwimmbad Entfelden. Aufgrund dieser neuen Situation fragten die Verantwortlichen der Badi Entfelden die Aarauer Triathleten an, ob man nicht gemeinsam einen Triathlon für Kids auf die Beine stellen könnte. «Wir fanden das eine tolle Idee und haben sofort zugesagt, dass wir unser Know-How zur Verfügung stellen werden, um diesen Kids-Triathlon zu organisieren», sagt Tom Läubli, Präsident des Triathlon Club Aarau.

Kurze Distanzen gewählt

Am 27. Mai ist es nun soweit. Die erste Ausgabe des Kids Triathlon in Entfelden findet statt. Dabei gibt es zwei Alterskategorien, die nacheinander starten werden. Zuerst um 13 Uhr die Kids im Alter von 7 bis 10 Jahren und eine halbe Stunde später die 11- bis 14-Jährigen. Die Distanzen sind bewusst kurz gewählt, damit die Einstiegshürde nicht zu hoch ist. «Wer selbstständig schwimmen und Radfahren kann, kann am Triathlon teilnehmen», so Läubli. Die jüngeren Teilnehmenden werden 50 Meter schwimmen, einen Kilometer auf dem Rad zurücklegen und 500 Meter laufen. Die Älteren werden exakt die doppelte Distanz absolvieren.

Strecke ist gesichert

«Alle Kids, die teilnehmen wollen, müssen ihre Ausrüstung fürs Schwimmen, fürs Rennen und fürs Radfahren selbst mitbringen. Auf welchem Velo sie fahren, spielt keine Rolle – aber es gilt eine Helmpflicht», erklärt Tom Läubli. Die Laufstrecke und die Radstrecke sind direkt im Umkreis des Schwimmbads geplant und mit Streckenposten ausgestattet, damit die Sicherheit der Kids unterwegs stets gewährleistet ist.

Die Velostrecken sind 1 respektive 2 Kilometer lang. zvg

Das Ziel der Organisatoren ist es, 40 bis 50 Kinder zu motivieren, an diesem Triathlon teilzunehmen und erste Erfahrungen zu sammeln. «Wir wollen mit diesem Event junge Leute aus der Region zum Sport machen animieren und vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der Spass am Triathlon hat und bei uns im Verein ins Nachwuchstraining einsteigen möchte», so Läubli. (fba)