Was will die Initiative? Die Stadt soll auf dem Grundstück- und Immobilienmarkt eine aktive Rolle übernehmen. Etwa indem sie Wohn- und Gewerbeliegenschaften erwirbt und erstellt, die nach dem Prinzip der Kostenmiete bewirtschaftet werden. Kostenmiete bedeutet, dass nur die effektiven Kosten und die Rückstellungen für Investitionen verrechnet werden. Anders als private Investoren dürfte die Stadt keine Rendite erzielen. Sie soll sich einfach «aktiv für den Erhalt und die Erhöhung des Anteils von preisgünstigem und qualitativ hochwertigem Wohn- und Gewerberaum» einsetzen. Unter anderem durch Unterstützung von gemeinnützigen Wohnbauträgern wie Genossenschaften (siehe unten).

«Korrigierende Massnahmen nötig»

Was sind die Beweggründe der Initianten? «Die Wohnkosten steigen trotz tiefem Referenzzinssatz seit Jahren und machen einen immer grösseren Teil des verfügbaren Haushaltseinkommens aus», erklärt Sarah Spielmann, Geschäftsleiterin des Mieterverbandes Aargau. Und Kurt Brand, Co-Geschäftsführer von Caritas Aargau, meint: «Um der Segregation entgegenzuwirken, braucht es korrigierende Massnahmen. Die Stadt soll eine aktive Wohnbaupolitik betreiben, um die Durchmischung der Wohnbevölkerung zu fördern – und damit Einkommensschwächere nicht verdrängt werden.» SP-Präsidentin Gabriela Suter betont: «Bezahlbare Mieten, gute soziale Durchmischung aller Quartiere und innovatives Kleingewerbe sind entscheidende Merkmale für die Lebensqualität in einer Stadt.»

«Es herrscht keine Wohnungsnot»

Aus der Sicht der Gegner ist die Initiative unnötig: «Denn es herrscht keine Wohnungsnot. Aarau hat den zweithöchsten Leerwohnungsbestand im Bezirk.» Der Wettbewerb wirke bereits preisdämpfend.

«Die Initiative hat kaum eine Grundlage in der bisherigen Stadtpolitik und beinhaltet Forderungen mit einem unbekannten Preisschild», hatte der Stadtrat in seinem Antrag an den Einwohnerrat geschrieben. Ähnlich argumentiert jetzt das gegnerische Komitee: «Die Forderung nach dem unbegrenzten Erwerb von Liegenschaften zu Wohn- und Gewerbezwecken würde zu Verwaltungs- und Investitionskosten führen, die nicht abgeschätzt werden können. Der Markt würde verfälscht.»

Das Ja-Komitee führt am Mittwochabend im Restaurant Einstein in Aarau (ab 19.30 Uhr) eine kontradiktorische Veranstaltung durch. Das Inputreferat hält Nationalrätin Jacqueline Badran.

Angeführt von der FDP Aarau organisieren die Gegner am Mittwoch, 8. November, eine Infoveranstaltung (19.30 Uhr, «Spaghetti Factory»).

ABAU hofft auf günstigeres Land