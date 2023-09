Polizeieinsatz Schüsse in Suhr und Buchs: Schütze soll Lehrer aus Aarburg sein Mehrere Meldungen gingen bei der Polizei am Samstagabend kurz vor 22 Uhr ein, dass Schüsse in Buchs und Suhr abgegeben wurden. Eine verdächtige Person konnte festgenommen werden. Niemand wurde durch die Schüsse verletzt.

In Buchs und Suhr gingen Meldungen über Schussabgaben bei der Polizei ein. Eine Tatverdächtige Person konnte festgenommen werden. Symbolbild: Felipe Dana

Personen aus Buchs und Suhr meldeten sich am Samstagabend kurz vor 22 Uhr bei der Polizei, dass jemand Schüsse abgegeben hat. Ein Anrufer bei der Polizei berichtete, dass eine Person geschossen habe und auf einem Motorrad geflüchtet sei. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt, rückten darauf mehrere Polizeipatrouillen der Kantons- und Regionalpolizei aus. Eine Fahndung wurde zudem eingeleitet.

Der Polizei gelang es um circa 23 Uhr das beschriebene Motorrad und den Fahrer in Suhr aufzugreifen und zu verhaften. Bei der Person handelt es sich um einen 26-jährigen Schweizer. Die Polizei ermittelt das Motiv und den genauen Tathergang. Die Staatsanwaltschaft hat noch in der Nacht auf Sonntag ein Verfahren gegen den 26-jährigen eröffnet. Niemand wurde von den Schüssen verletzt. Wie der «Blick» am darauf folgenden Tag berichtet, soll es sich beim Schützen um einen Lehrer aus Aarburg handeln.

Der Aarburger Stadtrat Dino Di Fronzo (55, FDP) bestätigt dies gegenüber dem «Blick»: «Die Person, die mutmasslich in diesem Fall involviert ist, gibt bei uns in Aarburg Schule.» Der mutmassliche Täter sei laut Di Fronzo nie negativ aufgefallen. Die Frage, ob die Person weiter bei der Schule angestellt bleiben wird, kann Di Fronzo noch nicht beantworten. (az)