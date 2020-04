Am Wochenende musste die Polizei Aargau bei Geschwindigkeitskontrollen in Küttigen an der Staffelegg und im Boowald bei Zofingen fünf Motorradfahrern, sowie einem Pkw-Fahrer den Ausweis entziehen.

Insgesamt erstattete die Polizei gemäss Mitteilung vom Sonntag bei 15 Motorrad- und sieben Autofahrern Anzeige, nicht nur, weil sie zu schnell fuhren, sondern auch unnötig Lärm verursachten oder sich ihre Fahrzeuge in nicht vorschriftemässem Zustand befanden.

Polizeibilder vom April: