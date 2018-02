Im Dezember noch war der Baustart für das Mega-Strassenprojekt im Suhrer Zentrum auf April angesetzt. Gestern kam die gute Nachricht vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt: Die Tage des chronisch verstopften Dorfzentrums sind gezählt. Bereits am 19. Februar, in nur zehn Tagen, werden die Vorarbeiten beginnen.

«Der Bauunternehmer möchte die Arbeiten möglichst schnell aufnehmen und hat auf eigenes Risiko mit den Vorarbeiten begonnen», sagt Projektleiter Alex Joss zum vorgezogenen Baustart. Auf eigenes Risiko heisst, dass die Frist für eine allfällige Submissionsbeschwerde noch läuft. «Wir gehen nicht davon aus, dass eine Beschwerde gegen die Vergabe eingeht», sagt Joss. Sollte dies doch passieren, hätte es keine finanziellen Folgen für den Kanton.

Für den Kanton ist die Risikobereitschaft des Bauunternehmers ein Glücksfall. «Die Suhrer Bevölkerung wartet schon lange darauf, dass der Bau endlich beginnt», sagt Joss. Zudem verschaffe der vorgezogene Baustart Luft bezüglich witterungsbedingter Arbeiten und ermögliche dem Bauunternehmer eine gute Auslastung der Angestellten.

Möglichst ohne Lichtsignale

Am ursprünglichen Projekt hat sich nichts mehr geändert (siehe Box). Die Arbeiten sind in zwei Bauabschnitte unterteilt: Die ersten Arbeiten werden die Tramstrasse Seite Gemeindehaus betreffen. Hier wird bis auf Höhe Suhrebrücke das Trottoir zugunsten einer breiteren Fahrspur verschoben. Zwei Wochen später wird mit den Verbreiterungsarbeiten an der Bernstrasse Ost zwischen Knoten Bären und Kreisel Kreuz auf Seite Bahnhof begonnen. Hier wird das alte WSB-Trassee zugunsten eines Grünstreifens in der Strassenmitte zu einer Fahrspur ausgebaut.