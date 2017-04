Man könnte meinen, es sei schon Wahlherbst. Die Flut an Plakaten, die derzeit an neuralgischen Stellen in Aarau und Buchs hängen, zeigen: Es geht um viel beim Urnengang am 21. Mai. Um sehr viel. In beiden Gemeinden stehen wegweisende kommunale Abstimmungen an. Und in beiden geht es um die Schule – in Aarau sogar doppelt. Da wird nicht nur über den Zusammenschluss der Schulen Aarau mit Buchs-Rohr entschieden, sondern auch ein neues Schulpflegemitglied gewählt. Auffallend: Beide Kandidaten, Michael Schibli (CVP) und Franziska Zimmerli (SP), sprechen sich klar für eine Kreisschule Aarau-Buchs aus. Dies, obwohl sie einem Gremium angehören wollen, dass sich gegen das Fusionsprojekt stellt.

Flyer liegen schon bereit

Erst am letzten Freitag hat sich das Komitee «Nein zur Kreisschule Aarau-Buchs» offiziell vorgestellt (Elternbeirat Aarau, Schulleitungen von Buchs und Aarau Schulpflege Aarau gehören nicht offiziell dazu, obwohl sie auch gegen die Kreisschule sind). Seit dem Wochenende hängen nun verschiedene Plakate des Komitees in beiden Gemeinden. Dass eine Sach-Abstimmung derart viele Plakate hervorruft, ist für sich alleine schon ungewöhnlich; zusammen mit den Plakaten zur Verselbstständigung der Altersheime (Aarau) und dem Verkauf des Bärenplatzes (Buchs) bilden sie mancherorts einen regelrechten Plakat-Wald – etwa an der Mitteldorfstrasse Buchs. Weiter liegen verschiedene Flyer bereit, die in den nächsten Tagen an die Haushalte verteilt werden sollen.

SP ist für die Kreisschulfusion

Derweil hat die SP Aarau an ihrer Parteiversammlung einstimmig die Ja-Parole zur Schulfusion beschlossen. «Die Kreisschule Aarau-Buchs bringt mehr Stabilität für den Schulbetrieb, lässt grösseren Spielraum bei der Schulraum- und der Pensenplanung und ermöglicht die optimale Nutzung der bestehenden Ressourcen», schreibt die Partei. «Mit einer gemeinsamen Kreisschule Aarau-Buchs sind der Bezirksschulstandort Buchs und die Sportschule gesichert. Im Gegenzug kann die Stadt Aarau auf den teuren Ausbau ihrer Oberstufenstandorte verzichten.»

Die zehnjährige Erfahrung in der Kreisschule Buchs-Rohr sei durchwegs positiv, heisst es weiter. Die Kreisschule Aarau-Buchs werde beiden Standortgemeinden Planungssicherheit bezüglich der Schulanlagen und flexiblen Unterrichtspensen geben. Oberstufenschüler aus Aarau Rohr könnten von «kurzen und sicheren Schulwegen profitieren», schreibt die SP.

Lieber nur Verträge?

Die «Bedürfnisse unserer Rohrer Kinder» will die Gruppierung Pro Schule Aarau, die laut eigenen Angaben aus «besorgten Eltern» besteht, mittels vertraglicher Zusammenarbeit lösen. Auch an der Pressekonferenz des Nein-Komitees wurde mehrmals auf diese Möglichkeit hingewiesen, die, so wurde argumentiert, schon mit vielen Gemeinden seit Jahren so gehandhabt werde. Solche Verträge, so das Komitee, seien auch rascher wieder kündbar als eine Kreisschule. Diese könnte frühestens nach zehn Jahren wieder aufgelöst werden, falls es zwischen den beiden Partnern nicht funktionieren sollte.

Einwohnerräte klar dafür

In den beiden Einwohnerräten war die Kreisschulfusion grundsätzlich wenig umstritten, auch wenn man über Details intensiv diskutierte. Die Aarauer Einwohnerräte stimmten schliesslich mit 42:2 Stimmen zu, die Buchser mit 23:8. Vor diesem Hintergrund ist der jetzt aufflammende organisierte Widerstand erstaunlich. Aber ist er repräsentativ für die Stimmung in den Gemeinden? Aufschluss darüber könnten die Infoveranstaltungen geben, die ab nächster Woche in beiden Gemeinden stattfinden. Erstmals haben dann Eltern und Stimmbürger die Möglichkeit, sich bei den Projektverantwortlichen über die Vorlage zu informieren und Fragen zu stellen.

Infoveranstaltungen (jeweils 19 bis 21 Uhr): Dienstag, 2. Mai, Schulhaus Suhrenmatte, Buchs. Mittwoch, 3. Mai, Bezirksschulhaus Zelgli, Aarau. Donnerstag, 4. Mai, Schulhaus Stäpfli, Aarau Rohr. Mittwoch, 10. Mai, Oberstufenschulhaus Schachen, Aarau. Donnerstag, 11. Mai, Schulhaus Suhrenmatte, Buchs