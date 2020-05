Piratenfrass war gestern: Aus dem legendären Restaurant «Käpten Jo’s» entstehen 33 Wohnungen

Wenn am 29. Mai der Europapark in Rust (D) wieder aufgeht, ist auch Biberstein dort vertreten: Im Themenbereich Skandinavien sind zahlreiche Piraten- und Seefahrt-Artefakte aus dem ehemaligen, legendären Restaurant Käpten Jo’s Aarfähre zu sehen. «Jo» Schupp hatte sein Seemann-Themenlokal in Biberstein 1971 eröffnet und in der ganzen Schweiz bekannt gemacht – unter anderem wegen des «Piratenfrass».

Schupp war längst verstorben, als seine Nachkommen das Restaurant 2018 schlossen und veräusserten. Die neuen Besitzer, Peter und Christian Frei, verkauften den grössten Teil der von Schupp über Jahrzehnte zusammengetragenen Sammlung an nautischem Material – teils echt, teils Kitsch – an den Europapark.

Das war vor einem Jahr. Seither war es still geworden um die «Aarfähre», wie das ursprüngliche, 1874 eröffnete Restaurant eigentlich heisst. Im Hintergrund aber haben die Gebrüder Frei die Planung der künftigen Arealnutzung vorangetrieben. Ihnen gehört das Architekturbüro «Frei Architekten» in Aarau, das schon zahlreiche Bibersteiner Liegenschaften erstellt hat. Peter Frei war ausserdem bis Ende 2017 20 Jahre lang Gemeindeammann – die Projekt­initianten haben also einen grossen Rückhalt im Dorf.