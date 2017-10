In den letzten zwölf Monaten ist das Angebot auf reges Interesse gestossen. «Beim Repair-Café beispielsweise kamen beim zweiten Mal noch viel mehr Leute als beim ersten Mal», sagt Humm. Auch das Kinderprogramm während der Sommerferien sei viel besser besucht gewesen als erwartet.

Das Interesse am Gemeinschaftsgarten in der Ecke Tramstrasse/Suhre ist gar so gross, dass längst nicht alle mitmachen können. Um der Nachfrage gerecht zu werden, möchte Annemarie Humm die Idee aus der Stadt Zürich übernehmen, wo Hobbygärtner bei Bauern mitarbeiten und im Gegenzug frisches Gemüse und Obst bekommen. Eine entsprechende Infoveranstaltung findet im November statt. Und noch eine Idee aus dem Gemeinschaftsgarten ist gesprossen: Weil im Garten fünf verschiedene Sprachen gesprochen werden, wurde kurzerhand ein «Sprachen-Tandem» organisiert, wo beispielsweise Spanisch- oder Italienischkenntnisse aufgefrischt werden können. Das Garten-Projekt zeige gut, wie die Quartierentwicklung funktioniere, sagt Humm: «Aus einem Projekt entwickelt sich Neues, wächst ein neues Ästchen.»

Zahlt sich das Projekt aus?

Das Pilotprojekt Quartierentwicklung ist auf vier Jahre angesetzt, dafür haben die Suhrer 750 000 Franken gesprochen. Eine grosse Investition, aber eine, die sich doppelt und dreifach lohnen soll. Insbesondere, weil Suhr aktuell so wächst. «Den Wert der Quartierarbeit in Franken aufzuzeigen, ist nicht möglich», sagt Humm. «Aber jeder Suhrer, der sich aktiv an der Gemeinschaft beteiligt, der mitdenkt, sich engagiert, ist ein Gewinn für die Gemeinde – egal ob Alteingesessener oder Neuzuzüger.»

Ein Gemeinschaftsgefühl sei unbezahlbar, trage viel zu psychischer Gesundheit bei, beuge Vereinsamung vor. «Wer sich engagiert, sitzt nicht allein zu Hause, hat Freunde und weiss, wohin er sich in schwierigen Momenten wenden kann. Und er macht anderen Mut, es ihm gleich zu tun.» Mann müsse es einfach probieren, sagt die studierte Sozialarbeiterin. So, wie die frühpensionierte Frau aus dem Frohdörfli, die vom Nachbarschaftshaus gelesen hatte, und sich schliesslich bei Annemarie Humm meldete. «Heute führt sie den Treffpunkt Eden am Mittwochnachmittag, backt wunderbare Kuchen und blüht richtig auf.»