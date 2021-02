Pferdesport Geister-Renntag im Aarauer Schachen? Der Aargauische Rennverein (ARV) will trotz Corona am Sonntag, 30. Mai, «unter allen Umständen» Wettkämpfe durchführen.

Der Grosse Preis der Schweiz im Herbst 2019 war das letzte Grossereignis im Aarauer Schachen.







Ueli Wild / SPO

Corona hat den Aargauischen Rennverein (ARV) schwer getroffen. Letztes Jahr konnte keiner der vier geplanten Renntage durchgeführt werden. Und auch sonst war im Aarauer Schachen kaum etwas los, was für den ARV zu einem grossen Einbruch der Fremdvermietungen geführt hat.

Seit November war bekannt, dass dieses Jahr nur ein Frühlingsrenntag geplant ist. Und auch dieser wird – Corona-Stand heute – ein Kraftakt. Aber der ARV-Vorstand hat einstimmig beschlossen, das Ding zu stemmen. «Der Renntag am Sonntag, 30. Mai, soll unter allen Umständen und gemäss den bis dahin geltenden Schutzvorschriften des BAG durchgeführt werden», heisst es in einer Medienmitteilung. Aktuell wäre nur ein Renntag ohne Zuschauer, ohne Wetten vor Ort und ohne Gastroangebot möglich. Aber besser dies, als «komplett zu verzichten», so der ARV. Eine besondere Herausforderung dürfte die Finanzierung (Sponsor-Suche) des drohenden Geister-Renntages werden.