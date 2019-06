Sylvia und Hanspeter Minder (Bild) wurden in einem festlichen Gottesdienst als Pfarrerin und Pfarrer der Pauluskirche in Aarau verabschiedet. In der Evangelisch-methodistischen Kirche (EMK) ist das Versetzungssystem üblich.

Zehn Jahre haben Sylvia und Hanspeter Minder laut Medienmitteilung «mit Weisheit, Kompetenz, vielfältigen Fähigkeiten und grossem Engagement unseren Gemeindebezirk geleitet, sowohl die deutschsprachige – wie auch die arabische Gemeinde».

Sie wechseln nach Bülach ZH. Als neuer Pfarrer wird Markus da Rugna mit seiner Familie in die Pauluskirche am Effingerweg einziehen. (AZ)