Mit einer Petition auf www.petitio.ch will Michael Veldkamp aus Oberentfelden erreichen, dass die Wynental-Suhrentalbahn (WSB) in Oberentfelden einen zusätzlichen Halt einlegt – und zwar an der Muhenstrasse auf Höhe der Tierklinik. Tatsächlich liegen die Tierklinik Aarau West, das Hotel Aarau-West, der Golfclub samt Restaurant und auch das Sportcenter Tennis Aarau-West sowie eine Arztpraxis und ein Fitnessstudio alle zwischen den beiden WSB-Haltestellen «Oberentfelden Engelplatz» und «Muhen Nord», zu Fuss sind es rund 800 Meter zu jeder Station.