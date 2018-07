Nicht nur bei der Schule Aarau bricht ein neues Zeitalter an, sondern auch bei einem Teil ihrer Lehrkräfte und Schulleiter. Sie gehen diese Woche in Rente. Zum Beispiel:

Helena di Francesco ist der Schule Aarau 44 Jahre lang treu geblieben. Sie begann 1974 im Gönhardschulhaus. Es folgten Einsätze im Schachen und dann im Aareschulhaus. Schliesslich gehörte sie nach dem Bau des Tellischulhauses im Jahre 1994 zur ersten Crew. Dort war sie während fünf Jahren Rektorin. «Sie identifizierte sich stark mit dem Quartier und war fasziniert von seiner kulturellen Vielfalt», schreibt Remi Bürgi, Geschäftsleiter der Schule Aarau.

Mit Astrid Wieser (Klassenlehrerin Mittelstufe 1975–2018) geht eine Lehrerin in Pension, die auch ausserhalb der Schule Spuren hinterliess (sie war engagierte FDP-Einwohnerrätin). Sie war die erste Rektorin der Schule Aarau und hat daneben in vielen schulischen Bereichen gewirkt und ihre Spuren hinterlassen. Etwa in der Maienzugkommission und der Redaktion des «Aarauer Schulboten». Als Aarauerin war sie dem Bachfischet und dem Maienzug in hohem Masse verbunden.

Ursula Schärer trat im April 1983 ihre Stelle an der Bezirksschule Aarau als Lehrerin für Deutsch, Französisch und Geschichte an. Ihre langjährige Tätigkeit war durch die Familienpause von 1990 bis 2001 unterbrochen. Ursula Schärer führte während mehrerer Jahre den Fachschaftsvorsitz Französisch und setzt sich für den Klassenaustausch mit der Partnerstadt Neuenburg ein.

Andreas Lüscher wurde auf Beginn des Schuljahres 2007/08 als Schulleiter der Primarschulen Aare/Telli angestellt. Seine ersten Arbeitstage Anfang August 2007 fielen wegen des Jahrhunderthochwassers buchstäblich ins Wasser. Das Untergeschoss des Aare-Schulhauses war komplett geflutet, die tiefer gelegenen Unterrichtsräume waren schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Marc Plancherel wurde auf das Schuljahres 2008/09 als Schulleiter der Bez angestellt. Er trat die Stelle mit einem reich gefüllten Rucksack an, leitete er doch zuvor eine Internatsabteilung und baute als Prorektor und Schulleiter die Handelsschule mit Berufsmaturität an der Stiftsschule Engelberg auf. (az)