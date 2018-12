«Ich bin auf dem Weg zur Arbeit nach Worb. Worb liegt im Kanton Bern. Dort arbeite ich für die SBB. Ich pendle täglich rund zwei Stunden.

Am Morgen beginne ich teilweise schon im Zug zu arbeiten: Ich beantworte E-Mails, lese Dossiers oder was sonst noch ansteht. Auf dem Nachhauseweg entspanne ich mich meistens.

Der Zug ist fast immer voll, aber normalerweise findet man einen Sitzplatz. Ein guter Tipp: ganz vorne oder ganz hinten auf dem Perron einsteigen.

Meine Freundin und ich besitzen kein Auto, also fahren wir auch in unserer Freizeit viel mit dem Zug. Auf Zugreisen kann man immer wieder neue Orte entdecken. Erst vor ein paar Wochen musste der Zug von Olten nach Basel umgeleitet werden, dabei fuhren wir über Läufelfingen – eine schöne, kleine Gemeinde in Baselland, die ich vorher nicht kannte.

Ich bin in Langenbruck im Kanton Baselland aufgewachsen. Vor sechs Jahren bin ich mit meiner Freundin nach Aarau gezogen. Wir wohnen an der Hinteren Bahnhofstrasse. Das Quartier gefällt mir gut.

Anfangs kannte ich das Zentrum von Aarau gar nicht – lediglich den Weg von unserer Wohnung zum Bahnhof. Inzwischen gehe ich im Sommer sehr gerne an die Aare Velofahren. Ich versuche, so viel Zeit wie möglich in der Natur zu verbringen.

Am Wochenende bin ich oft in der Stadt Basel unterwegs. Ich habe dort meinen Kollegenkreis aus der Schulzeit. Ein Fasnächtler bin ich aber nicht. An diesen drei Tagen meide ich die Stadt.

Meine Arbeit bei den SBB gefällt mir sehr gut. Ich habe bereits meine kaufmännische Lehre bei den SBB absolviert. Nächstes Jahr möchte ich mit einer Weiterbildung beginnen – ich bin mir aber noch nicht sicher, in welche Richtung ich mich weiterbilden möchte. Für mich ist es eine Interessensabwägung. Ich habe während sechs Jahren im Aussendienst gearbeitet und seit einem Jahr arbeite ich in der Informatik. Jetzt muss ich überlegen, in welche Richtung ich gehen möchte.

Zuerst freue ich mich aber auf die die Feiertage. Meine Freundin und ich planen eine Reise in den Jura über Neujahr – wir besuchen dort Freunde.»