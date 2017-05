Auenstein hat seinen Gemeinderat komplett neu gewählt. Die fünf Ratsmitglieder heissen Reto Porta (422 Stimmen, bisher), Isabelle Schmed (414 Stimmen, bisher), Edith Lisibach (403 Stimmen, bisher), Ernst Joho (391 Stimmen, bisher) und Pascal Jordi (427 Stimmen, neu). Jordi, mit einem Glanzresultat gewählt, nimmt damit den Sitz ein, der durch den Rücktritt von Ammann Reto Krättli frei geworden war.



Das neue Ratsmitglied ist das jüngste im Bunde – Pascal Jordi wird im Juli 33 Jahre alt. Seit 1994 lebt er in Auenstein. Er ist seit 11.11.2011 mit Sabine Jordi verheiratet. Das Hochzeitsdatum kommt nicht von ungefähr: Beide gehörten der Gugge «Schpriesse-Riisser Aueschtei» an, die sich leider kürzlich aufgelöst hat. Pascal Jordi arbeitet als Abteilungsleiter Technik bei der Firma Kimberly-Clark in Niederbipp. Er ist parteilos, seine politische Linie beschreibt er mit «Mitte rechts/liberal». Als Gemeinderat in Auenstein will er «die «Jungen» vertreten» und sich «für ein weiterhin attraktives – auch für die junge Generation – und möglichst eigenständiges Auenstein einsetzen». Allerdings vorerst nur als normaler Gemeinderat, obwohl Vizeammann und Ammann erst in ein paar Monaten bestimmt werden. «Im Moment steht das sicher nicht im Vordergrund – zu viel Neuland», sagt Jordi. Für die Zukunft lässt er sich die Option aber offen.