Parkscheibe nicht gestellt: Seniorin muss 1220 Franken zahlen

Über 20 Jahre schon wohnt die 75-jährige Doris (Name geändert) nahe beim Aarauer Friedhof. Da auf ihrem Grundstück bis zu drei Autos Platz haben, musste sie sich auch nie um einen Parkplatz kümmern. Bis eines Tages eine Baustelle an ihrer Strasse sie daran hinderte, mit ihrem Auto zu ihrem Haus vorzufahren. Sie stellte das Auto deshalb auf eines der weiss markierten Parkfelder an der nahe gelegenen Renggerstrasse ab. Dort ist das Stellen einer Parkscheibe nötig, die maximale Parkzeit beträgt drei Stunden.

Gemäss dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Lenzburg-­Aarau stellte Doris ihr Auto an einem Morgen Anfang Juli 2019 um 11.42 Uhr an der Strasse ab und liess es bis am nächsten Tag um 15.15 Uhr dort stehen, eine Parkscheibe stellte sie nicht. Für die weit überschrittene Maximalparkzeit bekam sie aber nicht eine Busse unter den Scheibenwischer geklemmt, sondern es kam gleich ein Strafbefehl mit Vorladung vor die Polizei ins Haus geflattert.

Ohne zu verstehen, wie es überhaupt so weit kommen könnte, erhob die 75-jährige Akademikerin Einspruch gegen die Busse und musste deshalb vor dem Bezirksgericht Aarau erscheinen. Als Gerichtspräsidentin Bettina Keller-Alder ihr die Anklage vorlas, fragte Doris als erstes, ob sie nicht etwas weiter vorne sitzen durfte, näher an die Gerichtspräsidentin, denn sie höre nicht mehr so gut. «Die Akustik hier drin ist wohl auch nicht optimal», sagte Bettina Keller-Alder über den wiederhallenden Gerichtssaal. Sie fragte Doris, ob sie an ihren Einspruch festhalten wolle. Die ältere Dame bejahte dies, aber wohl ohne über die finanziellen Konsequenzen im Klaren zu sein.