Othmarsingen «Füür und Flamme» wurde zwei Jahre auf Eis gelegt: Jetzt kann das Konzert stattfinden Vor zwei Jahren musste das Konzert der Musikgesellschaft Othmarsingen und des Lenzburger Jugendspiels kurzfristig abgesagt werden. Nun darf sich das Publikum am 2. April auf feurige Auftritte freuen.

Vorschau für das Konzert der MG Othmarsingen mit dem Lenzburger Jugendspiel am 2. April 2022. Markus Christen / Aargauer Zeitung

Bei dieser Konzertvorschau hat der Berichterstatter nicht mit viel Aufwand nach passenden Metaphern und Wortspielen zu suchen. Sie ergeben sich aus den Umständen praktisch von selbst.

Zwei Jahre lang mussten die Musikgesellschaft Othmarsingen und das A-Spiel des Jugendspiels Lenzburg ihr Konzertprogramm «Füür und Flamme» auf Eis legen. Coronabedingt hat die hitzige Aufführung nur noch vor sich hingeköchelt, bevor sie nun mit der Wiederaufnahme des gemeinsamen Probebetriebs vor einigen Wochen wieder aufgetaut werden konnte.

Zugegeben, rein logisch betrachtet beisst sich bei diesen Wortwitzigkeiten so einiges. Aber hier geht es schliesslich um Emotionen und Effekte. Und genau diese wollen die rund 50 Musikantinnen und Musikanten am 2. April in der Mehrzweckhalle von Othmarsingen entfachen und zünden.

Energiegeladen und voller Elan melden sie sich aus der konzertantischen Eiszeit zurück, um mit dem Eröffnungsstück «Sparks Of Fire» die musikalischen Funken sprühen zu lassen und dem Publikum mit «Das Feyr vo dr Sehnsucht» das Herz zu wärmen.

Verein hat stets geprobt

«Natürlich ist es frustrierend, wenn man probt für einen Auftritt und er dann im letzten Moment abgesagt werden muss», blickt Urs Erdin auf die Konzertabsage im Jahr 2020 und die zwei folgenden Coronajahre zurück. Der Dirigent des A-Jugendspiels aus Lenzburg ist dankbar, dass wenigstens das letzte Herbstlager auf der Bettmeralp durchgeführt werden konnte. «Es war wirklich ein gutes Lager, bei dem alles super funktioniert hat und das wichtig war für die Stimmung im Jugendspiel.»

Doris Hirt, die Präsidentin des Jugendspiels, ergänzt: «Es gab einige junge Musikantinnen und Musikanten, die Mühe hatten mit den Coronamassnahmen der letzten zwei Jahre. Das hat auch zu einigen Diskussionen geführt. Aber alles in allem haben wir das als Gruppe gut hinbekommen.»

Auch die Musikgesellschaft Othmarsingen hat die Pandemiezeit gut überstanden. Noch hätten sich nicht ganz alle Mitglieder wieder in den Vereinsreihen eingefunden, sagt Präsident Lukas Setz. «Ein paar Musikanten sind noch etwas vorsichtig, aber sie wollen bald wieder mitwirken.»

Melodien von Mani Matters «S'Zündhölzli»

Im Gegensatz zu anderen Vereinen hat die Othmarsinger Musikgesellschaft ausser in Phasen mit striktem Lockdown auch stets geprobt. «Alles, was erlaubt war, haben wir gemacht. Das bedeutete, dass wir übergangsweise in Quintett-Formationen geübt haben», sagt Dirigent Martin Borner. «Die musikalische Motivation war bei den allermeisten Mitgliedern auch in der Coronazeit hoch. Und dass wir das gemeinsame Konzert mit dem Jugendspiel noch einmal in Angriff nehmen wollen, war für alle klar.»

Noch einmal dürfen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer also auf einen funkelnden Auftritt des A-Spiels des Jugendspiels Lenzburg und der Musikgesellschaft Othmarsingen freuen, bei dem es bekannte Melodien wie Mani Matters «S’Zündhölzli» oder «Smoke On The Water» ebenso zu hören gibt wie die mitreissende Filmmusik aus «Backdraft». Umrahmt wird das Konzert von den feurigen Effekten Felix Hamburgers. Der Pyrotechniker aus Lenzburg zeigt seine Feuerkunst in einer Solonummer und begleitet mehrere Konzertvorträge.