Openair Sommerloch findet 2020 wieder statt

2018 fand das Openair-Festival Sommerloch zum ersten Mal statt - auf dem Areal der Alten Reithalle in Aarau. Es wurde ins Leben gerufen, um die Lethargie und Leere, in die die Stadt jeweils nach dem Maienzug verfällt, zu mildern. Die erste Ausgabe kam beim Publikum gut an. Doch letztes Jahr, im 2019, gab es keine zweite Runde. Das war dem Umbau der Alten Reithalle geschuldet. Dieser ist zwar auch im kommenden Juli noch nicht abgeschlossen. Aber das Openair findet trotzdem wieder statt: am 11. Juli, auf dem Maienzugplatz im Aarauer Schachen. Die Kulturförderkommission der Stadt Aarau hat eine Defizitgarantie von 3000 Franken gesprochen.

Ein Produktionsbeitrag von 20'000 Franken aus dem Förderungstopf geht an "Musig i de Altstadt" (28. und 29. August 2020) und eine Defizitgarantie von 2400 Franken an die dritte Ausgabe des "Festival am Gleis" (21. und 22. August 2020). Auch dem Festival "Make The Hood Look Good" auf der Pferderennbahn im Schachen wurden 2400 Franken Defizitgarantie zugesprochen. (nro)