Oliver Bachmann will für die SP in den Stadtrat

Fast 14 Jahre war Oliver Bachmann Einwohnerrat – bis er 2017 zurücktrat. Nun plant der frühere Fraktionspräsident der Sozialdemokraten das Comeback und gibt seine Kandidatur als Stadtrat bekannt. "Ich habe die SP Aarau um die Nomination gebeten", schreibt er in einer Mitteilung. "Know-how und Herzblut sind die zwei wichtigsten Eigenschaften für dieses Amt. Beides bringe ich mit."

Bachmann und seine Frau Kathrin haben drei Kinder. Sie wohnen in der Telli. Das sieht der bald 43-Jährige als Pluspunkt für seine Kandiatur: "Es ist wichtig, dass das grösste Aarauer Stadtquartier nach 20 Jahren wieder einmal im Stadtrat vertreten ist."

Aktuell ist Bachmann als Ökonom und Projektleiter beim Planungsbüro Metron (Brugg) tätig und befasst sich dort mit Regionalökonomie, Standortentwicklung und Mobilitätsmanagement. Zuvor arbeitete er neun Jahre als Projektleiter Standortförderung beim Kanton Aargau. Er hat einen MAS in Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung.

Aarau soll mehr zu einer "Stadt für ihre Menschen" werden

In seiner Mitteilung zeigt sich Bachmann überzeugt, dass Aarau "noch attraktiver, lebenswerter und menschenfreundlicher werden kann". Dass bei der politischen Arbeit auf Gemeindeebene der Lebensraum nahe bei den Menschen gestaltet werde, reize ihn, schreibt er. "Mein politisches Ziel ist, Aarau noch mehr zu einer Stadt für ihre Menschen zu machen. Unabhängig von Alter, Stimmrecht und Portemonnaie." Die Stadt solle aber auch ein attraktiver Ort für Unternehmen sein, "die mit Engagement und Arbeitsplätzen zum Wohlstand beitragen".

Bachmann, der Aarau als "die Stadt meines Herzens" bezeichnet, hat sich neben seiner bisherigen politischen Tätigkeit auch in anderen Bereichen engagiert: als Leiter bei der Pfadi St. Georg Aarau (Pfadiname: Mogge), als Mitgründer der Schwanbar, als Mitinitiant und Verwaltungsrat der "Stadtwächter"-Brauerei.

In seiner Zeit als Einwohnerrat, davon sieben Jahre in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission, hat Bachmann zahlreiche Vorstösse eingereicht. Der "Zukunftsraum" geht auf ihn zurück. Auch in Sachen Kasernenareal und Altstadtentwicklung hat er sich engagiert.

Bachmann ist in Aarau nicht nur bekannt, er ist auch weit über die Parteigrenzen hinaus akzeptiert. Wann immer sein Name in den letzten Wochen im Zusammenhang mit einer möglichen Kandidatur fiel, attestierten ihm auch politische Gegner gute Wahlchancen. Bachmann selber schreibt in seiner Mitteilung, er habe bei den Einwohnerratswahlen 2013 "vor allem dank sehr vielen Fremdstimmen" das beste Resultat aller Kandidierenden gemacht.

Die Auslangslage

Nachdem bekannt wurde, dass SP-Stadtrat Daniel Siegenthaler nach nur einer Legislatur im Herbst nicht zur Wiederwahl antritt, hatte seine Partei umgehend verlauten lasse, sie erhebe weiterhin Anspruch auf den zweiten Sitz und führe nun Gespräche für die Nomination. Bisher haben keine anderen Kandidatinnen oder Kandidaten öffentlich ihr Interesse angemeldet. Die bisherige Franziska Graf tritt wieder an.

Auch Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (FDP), Vizepräsident Werner Schib (CVP) sowie die Stadtratsmitglieder Hanspeter Thür (Grüne), Suzanne Marclay-Merz (FDP) und Angelica Cavegn Leitner (Pro Aarau) haben Lust auf eine weitere Legislatur.