Skilager. Das ist mehr als bloss eine Woche auf der Piste. Das ist Herzflattern und Heimweh. Das ist gezuckerter Früchtetee und Eingeklemmte in Alufolie. Das ist Schnattern, bis die Leiter schimpfen, das ist Verliebtsein und Drama, vielleicht das erste Mal so lange von zu Hause weg. Ein Erlebnis, das man ein Leben lang nicht mehr vergisst. Und in den nächsten Wochen ziehen sie wieder los, nach Adelboden und Grächen, auf die Bettmeralp und die Lenzerheide, nach Brigels oder Lenk.

Die Akte Skilager ist nicht nur hoch emotional, sondern auch hoch kompliziert. Wie steht es um die Teilnehmerzahlen oder die Finanzierung? Sind die Lager freiwillig? Reisen Küchencrews mit oder lassen sich die Lagerteilnehmer bekochen? Und wie gehen die Schulen mit dem Thema Handy um? Diesen Fragen gehen wir in den nächsten Tagen nach.

Während die einen Schulen Kinder abweisen müssen, suchen andere händeringend nach genügend Teilnehmern. Das schwankt von Jahr zu Jahr, selbst von Ort zu Ort. Woran das liegt, können sich die Organisatoren selbst nicht erklären. «Der aktuelle Trend zeigt erfreulicherweise nach oben, vor allem in der Mittelstufe», sagt beispielsweise Darius Scheuzger, Gesamtschulleiter der Kreisschule Entfelden. «Wir müssen sogar Rückweisungen machen, da nur zwei Lager mit je 50 Plätzen vorgesehen sind.»

Seitdem die Skilager stufenweise organisiert werden, zeigt auch in Reinach der Trend nach oben. Seit Jahren konstant sind die Zahlen beispielsweise in Schöftland (43 Kinder in Adelboden) oder Menziken (rund 130 Kinder jährlich, verteilt auf drei Lager). In Lenzburg verzeichnen die vier Lager für Oberstufenschüler in Crans-Montana, Samedan, Bergün und Oberwald (aufgeteilt auf zwei Ski- und Snowboardlager und je ein Schnee- oder Skitourenlager) mit insgesamt 189 Teilnehmern sogar einen Rekord – das Lager für die Primarstufe in Sörenberg hingegen musste mangels Anmeldungen abgesagt werden, das in Saas-Grund findet mit rund 30 Kindern statt.

Freiwillig oder nicht?

Eine Konstante: Die Kosten machen den Organisatoren zunehmend das Leben schwer – je nachdem, ob das Lager ausserhalb des normalen Unterrichtsangebotes oder als Themenwochen-Angebot stattfindet. Themenwochen sind normale Schulwochen, entweder während der Unterrichtszeit oder während der regulären Ferienwochen. In diesen Themenwochen bieten die Schulen nicht nur das Skilager, sondern Kurse aus ganz verschiedenen Bereichen an. Die Teilnahme an einer Themenwoche ist für Schülerinnen und Schüler obligatorisch und gilt als Schulwoche.

Und genau hier liegt der Hund begraben: An obligatorische Schulanlässe (Schulreisen, Klassenlager – und streng genommen auch Skilager) müssen die Eltern höchstens 16 Franken pro Tag zahlen. Das hält ein Bundesgerichtsentscheid vom Dezember 2017 fest, der sich an den Auslagen der Eltern für die Verpflegung eines Kindes pro Tag orientiert. Weiterhin zulässig sind freiwillige Elternbeiträge.

Ob das Skilager Teil des Themenwochen-Angebots ist oder nicht, ist von Schulstandort zu Schulstandort anders geregelt. Noch. Denn grundsätzlich wären Themenwochen während offizieller Schulferien gar nicht mehr erlaubt; das hat der Aargauer Regierungsrat per Schuljahr 2017/18 beschlossen.

Fonds helfen aus

Ein solches «obligatorisches» Skilager führen beispielsweise die Schulstandorte Lenzburg, Seengen, Gränichen, Schöftland und Suhr durch. Für sie gilt demnach das Bundesgerichtsurteil. Ein Urteil, das für Kopfschütteln sorgt. «Wer in die Sportferien fährt, ob privat oder mit der Schule, erzeugt Transportkosten, Aufenthaltskosten, Skibillettkosten», sagt beispielsweise Marietta Müller, Schulleiterin der Gränicher Oberstufe. Dafür reichen 16 Franken pro Tag hinten und vorne nicht. «Wir können das Bundesgerichtsurteil schlichtweg nicht berücksichtigen, die Durchführung eines Skilagers zu diesen Konditionen wäre unmöglich.» Die Elterbeiträge pro Kopf belaufen sich für Gränicher Schüler auf 390 Franken. Können sich Eltern diesen Betrag nicht leisten, können sie via Schulpflege einen Antrag auf einen Zustupf aus einem Ferienkoloniefonds stellen.

Über einen solchen Fonds verfügt auch Seengen. Hier ist die Teilnahme am Skilager ebenfalls obligatorisch, wenn auch etwas anders als in den anderen Gemeinden: Sämtliche Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen fahren mit – deshalb heisst es auch Wintersportlager. «In diesem Lager finden auch Nicht-Skifahrer Platz», sagt Gesamtschulleiter Urs Bögli. Angeboten werden als Alternativen Schneeschuhlaufen, Iglubauen oder Schlittschuhlaufen. Pro Jahr nehmen zwischen 90 und 100 Jugendliche teil, der Elternbeitrag pro Kopf liegt bei 190 Franken.

Auf die Freiwilligkeit der Eltern müssen auch andere Gemeinden zählen. «Ohne die höheren Elternbeiträge könnten wir kein Skilager mehr durchführen», sagt Denise Widmer, Gesamtschulleiterin der Schule Suhr. Hier beläuft sich der Elternbeitrag auf 350 Franken. Dazu profitieren die Suhrer vom sogenannten «Madulain-Fonds» (Genossenschaft Ferienhilfe Schule Suhr), aus dem die Schule seit 1988 jährlich mit 25 000 Franken unterstützt wird.

Zwei Fliegen auf einen Streich

Was wird aus dem Skilager, wenn es künftig nicht mehr als Themenwoche, sondern als freiwilliger Anlass während der Sportferien durchgeführt werden muss? In Suhr hat man bereits eine Lösung gefunden, und zwar im Verein «Go-Snow». Einem Verein aus nationalen Verbänden verschiedener Schneesportbranchen, mehreren Kantonen und dem Bund, der Schneesportlager zu attraktiven Bedingungen organisiert. «Damit schlagen wir zwei Fliegen auf einen Streich», sagt Denise Widmer. Nicht nur, dass der Verein alles Organisatorische übernimmt; von der An- und Rückreise, von Kost und Logis, Skipass und Skilehrpersonen. Das Ganze sei auch noch deutlich billiger. «Damit war die lange Diskussion darüber, ob wir das Skilager streichen oder nicht, definitiv vom Tisch», sagt Widmer. Für sie sei sowieso klar: «Ein Skilager ist ein unvergessliches Erlebnis. So etwas zu streichen, wäre ein grosser Verlust.»